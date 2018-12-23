В Тамбовской области протестуют против мусорного полигона

В посёлке Дмитриевка Никифоровского района Тамбовской области в воскресенье прошёл митинг против сооружения там мусорного полигона "Бастион". По оценкам, которые приводят издание Lifetambov.ru и местный штаб Алексея Навального, в митинге приняли участие до трёх тысяч человек. При этом всё население посёлка - 7 с половиной тысяч. Официальных данных полиции о числе участников пока нет.

На фотографиях с митинга видно, что люди держат в руках плакаты против строительства полигона и российские флаги. Сообщается, что собравшиеся потребовали и отставки местных властей. Волонтёры собирали подписи против свалки. Как пишет Lifetambov.ru, на митинг собрались местные жители, активисты, местные политики, работники бюджетной сферы, ветераны.

Ранее местные жители оспорили результаты общественных слушаний, которые одобрили расширение местного мусорного полигона с тем, чтобы на него начали свозить отходы из других районов области. Власти утверждают, что полигон будет соответствовать всем требованиям, а его расширение необходимо, чтобы в регионе не пришлось создавать новые свалки.

В 2018 году акции протеста против мусорных полигонов проходили в ряде городов Подмосковья, в Ярославской, Тверской и других областях. В последние недели против сооружения полигона активно выступают жители Архангельской области.