В Балтийском море уложено уже 370 км труб "Северного потока-2"

Трубоукладочное судно Pioneering Spirit, которое считается крупнейшим в мире в своём классе судов, начало работы по укладке газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море, в исключительной экономической зоне Финляндии. Об этом говорится в пресс-релизе компании Nord Stream 2 AG, распространённом в воскресенье.

Длина судна Pioneering Spirit - 382 метра, его обслуживает экипаж в 570 человек. Судно принадлежит швейцарской компании Allseas.

На настоящий момент уложено уже около 370 километров газопровода из планируемых 1224-х. "Реализация проекта «Северный поток ‑ 2» идет по графику" - говорится в пресс-релизе. Так, уже завершена укладка труб в водах Германии.

Разрешения на строительство газопровода выдали четыре из пяти стран, по водам которых он должен пройти. Разрешение пока не выдала Дания. Ожидается, что "Северный поток-2" - совместный проект российского "Газпрома" и ряда европейских компаний по доставке российского газа в Германию и другие страны Европы - будет достроен к концу 2019 года.

В последнее время, в связи с аннексией Крыма и агрессивными действиями Москвы по отношению к Украине и вмешательством в дела стран ЕС, ряд европейских государств и США подвергают проект газопровода резкой критике. Соединённые Штаты указывают на то, что сооружение газопровода ещё более укрепит энергетическую зависимость ЕС от России. Обе палаты Конгресса недавно приняли постановления против сооружения газопровода, против него высказывался и президент США Дональд Трамп. Резко против "Северного потока-2" выступает Украина.

Канцлер Германии Ангела Меркель выступает в защиту проекта. В то же время, она выдвигает условием его эксплуатации сохранение транзита газа через Украину и после 2020 года.