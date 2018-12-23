В Москве прошёл митинг против "строительного произвола" мэрии

В Москве на площади около метро "Улица 1905 года" прошёл митинг против политики столичных властей, которую организаторы акции характеризуют как "строительный произвол". В нём приняли участие представители партий КПРФ и "Яблоко", движений "Левый фронт" и "Гражданская солидарность", а также жители районов, которые в данный момент конфликтуют с застройщиками, – в частности Кунцево, Чертаново и Ховрино.

Заявителями митинга выступила общественная организация "Моссовет". Её координатор Сергей Удальцов вместе с заявкой передавал в мэрию официальное приглашение для мэра Сергея Собянина и его заместителя по строительству Марата Хуснуллина, которого общественники считают ответственным за снос исторических зданий и уплотнительную застройку на территории природоохранных зон. Им предлагалось "выслушать мнение горожан". Однако ни мэр, ни его заместитель на мероприятие не пришли.

По итогам митинга, в котором участвовали больше тысячи человек, собравшиеся потребовали от Собянина ввести мораторий на новые коммерческие стройки в городе, "произвести с участием общественности ревизию последних градостроительных решений московских властей", внести изменение в закон о публичных слушаниях "для придания им большей значимости", а также "в течение месяца начать переговоры с организаторами акции".