Из Джибути во Францию экстрадирован разыскиваемый террорист

Один из самых опасных джихадистов, 36-летний Петер Шериф, арестованный 16 декабря в Джибути, экстрадирован во Францию. Об этом в воскресенье, 23 декабря, сообщили министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер и прокуратура Парижа.



Ранее издание Le Monde писало, что правоохранительные органы Джибути, по всей вероятности, нашли Шерифа при помощи французской разведки.





Петер Шериф был доставлен в Париж под охраной и в наручниках и взят под стражу в аэропорту Шарль-де-Голль. Его розыски велись с 2011 года. Министр обороны Франции Флоранс Парли заявила накануне, что арест Шерифа – "очень хорошая новость", так как у французских правоохранителей есть подозрения, что он причастен к организации террористического нападения на редакцию журнала Charlie Hebdo 7 января 2015 года.



В минувшую пятницу, 21 декабря, прокуратура Парижа направила в суд дело 14 обвиняемых, которые, предположительно, оказывали "логистическую поддержку" террористам, совершившим нападение на редакцию Charlie Hebdo. Адвокаты гражданских сторон и следствие надеются, что арест Петера Шерифа поможет выйти на заказчиков этого преступления.