Император Японии отметил 85-летие – в преддверии отречения

Воскресенье 23 декабря стало последним днём рождения, который отмечен японским императором Акихито на троне. 85-летний монарх скоро объявит об отречении от престола в пользу своего старшего сына Нарухито. Это произойдёт 30 апреля 2019 года.



Более 80 тысяч токийцев и жителей других городов пришли в воскресенье к императорскому дворцу, чтобы поздравить Акихито с 85-летием. Традиционно, японские законы не предусматривают прижизненного отречения императора от престола. Но в августе 2016 года Акихито выразил желание отойти от дел, и летом 2017 года был принят закон, позволяющий ему отказаться от власти.

Император Акихито родился 23 декабря 1933 года от брака императора Хирохито (1901–1989) и императрицы Нагако (1903–2000). У Акихито было пять сестёр и брат. В 1952–1956 гг. Акихито обучался на факультете политики и экономики токийского Университета Гакусюин. В ноябре 1952 года он был официально объявлен наследным принцем, а 7 января 1989 года, после смерти отца, стал 125-м императором Японии. С восшествием на престол 55-летнего Акихито в Японии была объявлена новая эра, получившая название Хэйсэй ("мир и согласие").