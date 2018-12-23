В Пентагоне с 1 января будет новый и.о. министра обороны

Президент США Дональд Трамп в воскресенье объявил о назначении заместителя министра обороны Патрика Шэнахана исполняющим обязанности руководителя Пентагона. Шэнахан приступит к выполнению своих обязанностей 1 января 2019 года, сменив прежнего министра обороны Джеймс Мэттиса, ранее заявившего о своей отставке.

«Я рад объявить, что наш чрезвычайно одаренный заместитель министра обороны Патрик Шэнахан займет пост исполняющего обязанности министра обороны с 1 января 2019 года. У Патрика – большой список достижений на посту заместителя министра, а ранее – в компании Boeing. Он будет превосходным руководителем», – написал Трамп в «Твиттере».