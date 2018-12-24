СМИ: приказ о выводе американских войск из Сирии уже подписан

Приказ о выводе войск США из Сирии подписан. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в оборонном ведомстве США. Документ подписал уходящий в отставку министр обороны Джеймс Мэттис, уточнил один из собеседников.

Приказ определяет, время и порядок вывода американских войск из Сирии. Ожидается, что его реализация начнется в ближайшие несколько недель.

19 декабря президент США Дональд Трамп объявил, что в течение ближайших двух месяцев американские войска будут выведены из Сирии. Этот шаг вызвал критику, как со стороны союзников США, так и в Конгрессе. Министр обороны Джеймс Мэттис подал в отставку.

Накануне представитель Белого дома заявил, что Дональд Трамп не изменит своего решения. "Президент с самого начала говорил, что не хочет, чтобы США оставались в Сирии вечно. Сейчас вы видите конечный результат двухлетней работы", – отметил он.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил глубокое сожаление решением Трампа вывести войска из Сирии. "Быть союзником – значит сражаться плечом к плечу", – сказал Макрон. Сенатор от штата Теннесси Боб Коркер, возглавляющий Комитет по международным отношениям, заявил в воскресенье, что "сокрушен" решением Трампа, и назвал США "ненадежным" партнером.

Борьбу с радикальными исламистами в Сирии международная коалиция во главе с США начала в 2014 году. Коалиция поддерживает силы сирийской демократической оппозиции.В регионе дислоцированы более двух тысяч американских солдат.