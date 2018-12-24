Суд в Оренбурге отклонил апелляцию по делу о самообороне

Оренбургский областной суд сегодня рассмотрел жалобу по делу Александра Паршина о самообороне.

В сентябре 2017 года в Оренбурге в жилом доме поздно ночью произошёл конфликт соседей, переросший в насилие. Конфликт начался, по словам адвоката, в половине третьего ночи, когда в дверь постучала жена бывшего полицейского и, разбудив Паршина, обвинила его в якобы громко игравшей музыке. В квартире разбуженного соседа в это время спали жена и ребёнок. Спустившийся сверху "на помощь жене" сосед, отставной полицейский (по выслуге лет) Валерий Панфёров начал жестоко избивать Александра Паршина, который, опасаясь за безопасность семьи, нанёс нападавшему несколько ответных ударов. Оба причинили друг другу травмы, после чего разошлись.

При расследовании инцидента полиция разделила происшествие на два разных события, хотя место, время и обстоятельства произошедшего совпадали, подчёркивает адвокат Дмитрий Харламов. По его словам, следствие отказалось рассматривать вопрос о самообороне пострадавшего, явно став на сторону нападавшего.

Сторона пострадавшего обратилась в мировой суд с заявлением о причинении лёгкого вреда здоровью подзащитного (у Паршина перелом носа). Мировой суд в марте 2018 года вынес приговор, признав Валерия Панфёрова виновным в нападении и причинении перелома носа Паршину.

– На этом, однако, "полицейские связи" не закончились, – рассказал адвокат Дмитрий Харламов. – В уголовное дело были внесены изменения: квалификацию изменили на "причинение тяжкого вреда здоровью" бывшего полицейского с неизгладимым обезображиванием лица. Без какой-либо экспертизы дело отправляется в суд на рассмотрение. Судья признал виновным пострадавшего Паршина, не приняв во внимание уже вступивший в законную силу приговор мирового суда.