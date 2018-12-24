Шатдаун в США может затянуться на несколько дней или даже недель

Частичное закрытие правительства в США – так называемый шатдаун - продлится, по меньшей мере, до четверга, а может затянуться и ещё на несколько дней или даже недель. Об этом сообщает Голос Америки. Президент Дональд Трамп требует, чтобы Конгресс выделил средства на строительство стены на границе с Мексикой, а демократы решительно отказываются это сделать.

"Единственный способ прекратить наркоторговлю, торговлю людьми и попадание криминальных элементов в страну – это стена или барьер", – написал Трамп в твиттре. Он настаивает на её сооружении и выделении на эти цели дополнительно 5 миллиардов долларов. Демократы не одобряют строительство, как они говорят, "средневековой" стены на границе с Мексикой.

Переговоры продолжаются. Ранее в этом году демократы были готовы поддержать финансирование пограничной стены в обмен на защиту нелегальных иммигрантов, ввезенных в Америку в детском возрасте. Трамп первоначально приветствовал эту договоренность, но затем отказался от неё.

Это уже четвертый случай за последние пять лет, когда Конгресс и Белый дом не могут договориться о том, сколько средств выделить федеральному правительству и на какие нужды, и не успевают вовремя принять бюджет, что приводит к частичному закрытию федеральных учреждений.

Приостановка работы части госучреждений США 22 декабря привела к тому, что власти не могут починить гирлянду, украшающую главную рождественскую ель страны. Она вышла из строя в пятницу, когда на дерево пытался залезть неизвестный.