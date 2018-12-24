Bloomberg: сын ливийского диктатора Каддафи написал письмо Путину

Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи – Сейф аль-Ислам – попросил власти России о поддержке на выборах президента Ливии в 2019 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свой источник. По данным агентства, Сейф аль-Ислам направил письмо президенту России Владимиру Путину.

Собеседник Bloomberg уточнил, что Каддафи-младший лично передал письмо через заместителя главы российского МИДа Михаила Богданова. Их встреча состоялась в декабре.

В письме Сейф аль-Ислам выразил надежду, что Москва станет посредником в переговорах с различными политическими силами в Ливии, а также окажет ему финансовую помощь.

Российский МИД отказался комментировать эту информацию. Источник Bloomberg утверждает, что Россия пока не определилась с кандидатом, которого будет поддерживать.