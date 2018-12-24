И дольше века длится день чекиста. Поздравления для ФСБ

День работника госбезопасности, который обычно для краткости называют "днем чекиста", сотрудники ФСБ отмечают с размахом. В этом году он совпал с днем ежегодной пресс-конференции Путина – что, конечно, не помешало президенту поздравить не чуждое ему ведомство с профессиональным праздником.

В Кремлевском дворце в честь праздника состоялся концерт с участием Олега Газманова, группы "Любэ", Тамары Гвердцители и других артистов, из года в год украшающих собой подобные мероприятия.

Елена Рыковцева

А теперь этим фсбшникам поют маленькие (!) детки в красных галстучках. Не в пионерских. Но чтобы наводило на правильные ассоциации мальчики именно в красных галстучках, а девочки почему-то в красных матросских воротниках поют песню «Забота наша простая. Жила бы страна родная».

Это наверное будущее поколение контрразведчиков. Там так. Пароль: песня. Отзыв: советская!!

Активисты поздравили госбезопасность одиночными пикетами.

Динар Идрисов

Марию Малышеву задержали за одиночное пикетирование у здания ФСБ ("Большого дома") в Санкт-Петербурге, доставили в 78 отдел полиции УМВД России по Центральному району в рамках проверки КУСП штатного провокатора и агента ЦПЭ МВД РФ Тимура Булатова , оформили протокол ДЛ САП, но вскоре освободили. Пока еще за одиночный выход "на площадь" не привлекают, но уже скоро, в новом году...

Снимок сделан уже после задержания и доставления в отдел полиции, перед изъятием плаката, на месте акции снимать было некому, она там была одна. К вопросу целей пиара и вопросов смелости.

Журналист Сергей Канев приурочил ко "дню чекиста" расследование о том, какие банкеты и в каких местах организуют в этот день сотрудники госбезопасности:

Конферансье Алексей рассказал, что он развлекал чекистов в рыбном ресторане La Maree на Петровке и в «Ветерке» в Горках-2 на Рублево-Успенском шоссе. <...> Я спросил Алексея, какие песни и стихи любят сотрудники ФСБ. Он ответил: «Обычно, я начинаю с песни „Федеральная служба моя“ (автор Татьяна Добровольская, в 2006 году получила ценный подарок и поощрительный диплом ФСБ. — С. К.) Там есть слова: „От далеких времен ВЧК, путь твой труден, суров и тернист. Было, будет почетным всегда это звонкое слово чекист…“. Потом читаю несколько патриотических стихов и помогаю награждать ценными подарками отличившихся сотрудников. Заранее оговаривается сценарий и инструктируется фотограф или видеооператор. Затем — застолье и, как полагается, танцы до упада. Фсбшники любят подвижные игры, типа перескочить через веревку, водят хороводы и иногда дерутся с другими посетителями ресторанов. Один раз они сцепились с пожарными и пришлось вызывать ментов и скорую».

В этом году банкеты были не такими пышными, как в 2017-м, когда ФСБ отмечала 100-летний юбилей. Но без колоритных поздравлений не обошлось: много внимания привлекла речь митрополита Новосибирского Тихона, который выступил на торжественном собрании в честь Дня работников органов безопасности и попросил их как следует заняться молодежью, а также заявил, что "духовное пространство тоже входит в сферу профессиональных интересов ФСБ".

Алексей Мананников

Поздравил коллег и товарищей по оружию.

От трижды краснознаменной РПЦ имени товарища Сталина - КГБ имени товарища Дзержинского.

Александр Морозов

это, безусловно, шедевр "риторики деградации". "документ эпохи". десять лет назад такое публиковали в газете "Русский вестник" отдельные "миряне", но представить себе, что такой документ публично оглашается митрополитом, правящим архиереем крупной епархии - это было невозможно. Здесь каждый абзац, каждое предложение и каждый ход мысли - это уже прямо "великий инквизитор достоевского" (не надо, иди отсюда, ты нам мешаешь заниматься духовно-нравственным воспитанием)...

Павел Танцерев

Митрополитрук

Юрий Марков

Особенно растрогала концовка поздравления митрополита: "Благодарю вас (чекистов) за ваш труд!". Еще 28 лет назад эти "труженики" выявляли и выводили на "чистую воду" верующих, инициировали их увольнение с руководящих должностей, проводили беседы и работу в массах против "религиозного дурмана".

Алексей Зверев

Звезда Кирилла закатилась. Покруче есть митрополит. Тихонько кончилась Стабильность. Эпоха делает Кульбит.

Сближение церкви с органами госбезопасности бросилось в глаза и тем, кто смотрел праздничный концерт, на котором выступал (и поздравлял ФСБ) хор Валаамского монастыря.

Елена Рыковцева

Ну класс какой. После выступления Путина В.В. торжественный Концерт ко дню работника госбезопасности продолжает хор каких-то попиков, которые реально (без дураков) плохо блеют на разные голоса песню «Я люблю тебя, Россия». И вот фсбшники сидят и терпеливо слушают попиков. И в конце выступления один из солировавших вдруг словами, без музыки, обращается к залу:

- Уважаемые сотрудники органов госбезопасности! Наша Валаамская обитель поздравляет вас с днем контрразведчика! Да храни вас Господь, с праздником!!

Ну сюююююююююююююююююр. Еще кто кого должен поздравлять)) Войнович Владимир Николаевич, дорогой, ну как же нам вас не хватает.

Александр Морозов

Начальник хора Валаамского монастыря - после того, как хор спел на праздновании дня учреждения ВЧК - сказал, обращаясь к залу: "Поздравляем вас с днем... - он не мог сказать "чекиста" и изобретательно вывернулся - с днем контрразведчика!".

Хотя сами сидящие в зале считают себя чекистами, возводят себя именно к чекистам по происхождению...

(какой же все это безнадежный позор!).

Но самый большой "подарок" пришел из Латвии, где 20 декабря открыли для публичного доступа картотеку КГБ - после чего многие нашли в ней знакомые имена, в том числе и имеющие непосредственное отношение к РПЦ.

Сергей Чапнин

Случайные совпадения для меня прямое свидетельство действия Промысла Божия в истории. Выводы каждый делает сам, все люди взрослые и свободные.

Вот и в эти дни - Латвия открыла картотеку КГБ и многие публикуют карточку агента "Читатель" - ныне митрополита Рижского и Латвийского Александра.

И в те же самые дни в Москве хор Сретенского монастыря выступает на дне работников органов безопасности - ВЧК/НКВД/КГБ/ФСБ.

В то же время многие призывают не делать однозначных выводов только на основании обнаруженных карточек.

Константин Богуславский

Большой общественный резонанс вызвала публикация картотеки агентов Латвийского КГБ.

Скажу от себя: я бы не переоценивал наличие человека в такой картотеке и предостерёг от "охоты на ведьм". Правильным было бы всё же дождаться публикации агентурных дел.

Объясню почему я так считаю. Часть людей стала агентами по доброй воле. А другая часть- нет. Методы госбезопасности были весьма жестокими и изобретательными: людей шантажировали, угрожали жизни и здоровью: им и их близким.

Ещё одним фактором критического отношения к картотекам является очковтирательство самих органов безопасности. Работая с архивами НКВД и КГБ мне неоднократно попадались отчеты и сводки о том, что в агенты записывали для количества, чтобы потом отчитаться. Периодические проверки отсеивали огромное количество т.н. "балласта".

Ниже я привожу в качестве примера документ: план проведения мероприятий по вербовке священника Украинской грекокатолической церкви Гавриила Костельника. Госбезопасность УССР взяла в заложники его сына после разыгранной комбинации.

Алексей Цветков

Латвия публикует картотеку предполагаемых нештатных сотрудников, составленную вербовщиками. К репутации некоторых это, на мой взгляд, добавляет лишь уточняющие штрихи — по поводу иерархов РПЦ у меня и без того сомнений не было. Беда в том, что помимо этих карточек у нас нет никакого компромата на большинство из разоблаченных. Как признает эксперт в интервью радио «Свобода», контекст почти полностью отсутствует — сами досье были вывезены в Россию. О чем можно судить по карточке, составленной на произвольное лицо? Только о том, что она была заполнена и запущена в дело. Но сотрудники КГБ были такими же совслужащими, как и все: боролись за перевыполнение плана и гнали туфту. Совести у этих людей не было просто по долгу службы, да и не могли они себе вообразить, что когда-нибудь их крючкотворство станет достоянием гласности. Тут я могу вспомнить и о собственном первом свидании: хотя мой тогдашний собеседник явно счел меня профнепригодным, наверняка простился он со мной традиционным способом: «Если что услышите, обязательно сообщите». И я наверняка ответил «конечно», а не спел ему «<плевать> хотел я на вашего Ленина». И что мешало ему заполнить на меня такую же карточку и дать мне звучную кличку?

Карточки вынуждают некоторых оправдываться и закапывать себя еще глубже ввиду маловероятных версий и все того же отсутствующего контекста. У многих из нас есть вещи, в которых стыдно признаваться, но среди них случаются и такие, признаваться в которых надо еще до того, когда тебе выведут на чистую воду, иначе только глубже себя закопаешь — пардон за смешанную метафору.

Именно это сейчас происходит с рижским писателем Николаем Гуданцом, чье имя нашлось в картотеке - после чего он написал пост с оправданиями, под которым в итоге разгорелась бурная дискуссия. Отдельные комментаторы, как выяснилось, не считают сотрудничество с КГБ зазорным.

Рассказы диссидентов о том, как выстраивались отношения с госбезопасностью, вспоминает Ксения Лученко:

К дискуссии вокруг приоткрытых латвийских архивов ГБ. Это мои любимые "опорные цитаты" по теме из тех интервью, что я делала для нашей с Александром Архангельским и Татьяной Сорокиной книги "Свободные люди". Как же хорошо, что мы это записали.

- Натан Щаранский: "У меня не было никакого соблазна, ни малейшего желания идти с ними на компромисс. Я всегда повторял индийскую пословицу «когда скачешь на тигре, самое страшное – остановиться».".

- Александр Подрабинек: "Они всё время предлагают свои правила игры. И играть с ними, конечно, не стоит. Некоторые пытались и это очень плохо кончилось. По крайней мере, надо знать границу, до которой можно пытаться их обыграть. Садиться за один стол с ними, выстраивать какие-то договорённости – это гибельное дело. Так же как, скажем, пытаться на допросах дать такие показания, которые устроят их, устроят тебя и никого не заденут. Большинство просто отказывались от дачи показаний. Я, например, всегда отказывался"

- Наталья Горбаневская: "Я в жизни никого никогда ни от чего не отговаривала и никого никогда ни на что не уговаривала. Петя Якир смеялся: «Вы знаете, как Наташа собирает подписи под письмами? Она просто говорит, что есть письмо». Так оно и было. В начале 1968 года я снимала комнату, у меня там лежал текст письма и копии. Кто приходил, мог подписать. Кто не хотел подписать, не подписывал. Никогда не было: «На тебе, подпиши».

Когда я пишу «смеешь выйти на площадь», еще иногда напоминаю: «смеешь» — это не значит «должен», это не значит «обязан». И это не значит — «посмей во что бы то ни стало»."

Широкий резонанс вызвал пост о том, как во время блокады Ленинграда НКВД сфабриковало дело "Союза старой русской интеллигенции", по которому арестовали 127 ученых.

Вера Соколинская

Масштабное дело о «контрреволюционной деятельности члена-корреспондента Академии наук Игнатовского и его группы» должно было обосновать необходимость пребывания такого количества чекистов в тылу (с пропусками на хлебозавод «без ограничений»).

О методах их работы в блокадном городе можно судить по младшему лейтенанту госбезопасности, сфабриковавшему дело №555 (и еще 12 подобных дел), Николаю Федоровичу Кружкову (1911-1966)

«Кружков вместе с коллегами придумал несколько трюков, позволявших пытать людей практически законно. Он, например, вызывал подследственного на допрос во время приема пищи. А если арестованный не получал положенную жалкую порцию в положенное время, еды он больше не видел. Так что, вызывая на допрос во время завтрака, обеда и ужина, Кружков обрекал арестанта-блокадника на голод и полное истощение. А потом предлагал еду за подписание нужных НКВД показаний.

В арсенале Кружкова было и давление на семью арестованного. Он мог спокойно в блокадную зиму опечатать помещение, где семья подследственного хранила дрова. А потом подробно, в деталях рассказывать ему, как страдают от холода его близкие, и, чтобы жена и дети согрелись, нужно всего лишь подписать составленный им ложный от начала и до конца протокол допроса. Многие не выдерживали и подписывали. <...>

Еще одним изобретением Кружкова стали допросы смертников, строго запрещенные законом. Тех, кого трибунал или особое совещание уже приговорили к смертной казни, следователь вызывал на допрос и, обещая смягчение участи, предлагал написать изобличающие других врагов народа показания. Сломленные люди соглашались, после чего их отправляли на расстрел. <...>

Следователь Н.Ф.Кружков за успехи в следственной работе в годы войны был награжден двумя орденами Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги» и МЕДАЛЬЮ «ЗА ОБОРОНУ ЛЕНИНГРАДА». В 1954 году ему присвоено звание полковника.

В 1955 году ленинградские ученые, арестованные по «делу №555», были реабилитированы. Многие — посмертно.

Сломавшийся на допросах Кружкова Страхович выживет в лагерях, вернется и опишет все свои злоключения в заявлении в ЦК КПСС. А первый секретарь ЦК Хрущев прикажет найти и наказать всех виновных. Так и были получены те описания, которые вы прочли.

Николай Большаков

К вопросу о науке и тех, кто выжил.

Мы так и живем в посттравматическом синдроме всех отраслей, изуродованных и обесчещенных чекистами.

И смотрим им в рот как завороженные...

Лишь бы они хотя бы не повторяли уже сделанное, а бумажки мы уже подписываем и без особых издевательств... привыкли.

Глеб Морев

А почему в блокаду чекист должен становиться другим?

В тот же день, когда был опубликован этот пост, могилу Сталина на Красной площади в честь дня его рождения завалили красными гвоздиками. Поклонники Сталина видят в этом свидетельство его растущей популярности, в то время как остальным в кроваво-красном холме, доходящем тирану до груди, видится мрачный символизм.

Многие предпочли бы, чтобы 20 и 21 декабря в России проходили по-другому - но, похоже, пока об этом можно только мечтать.