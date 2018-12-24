И дольше века длится день чекиста. Поздравления для ФСБ

День работника госбезопасности, который обычно для краткости называют "днем чекиста", сотрудники ФСБ отмечают с размахом. В этом году он совпал с днем ежегодной пресс-конференции Путина – что, конечно, не помешало президенту поздравить не чуждое ему ведомство с профессиональным праздником.
В Кремлевском дворце в честь праздника состоялся концерт с участием Олега Газманова, группы "Любэ", Тамары Гвердцители и других артистов, из года в год украшающих собой подобные мероприятия.
А теперь этим фсбшникам поют маленькие (!) детки в красных галстучках. Не в пионерских. Но чтобы наводило на правильные ассоциации мальчики именно в красных галстучках, а девочки почему-то в красных матросских воротниках поют песню «Забота наша простая. Жила бы страна родная».
Это наверное будущее поколение контрразведчиков. Там так. Пароль: песня. Отзыв: советская!!
Активисты поздравили госбезопасность одиночными пикетами.
Марию Малышеву задержали за одиночное пикетирование у здания ФСБ ("Большого дома") в Санкт-Петербурге, доставили в 78 отдел полиции УМВД России по Центральному району в рамках проверки КУСП штатного провокатора и агента ЦПЭ МВД РФ Тимура Булатова , оформили протокол ДЛ САП, но вскоре освободили. Пока еще за одиночный выход "на площадь" не привлекают, но уже скоро, в новом году...
Снимок сделан уже после задержания и доставления в отдел полиции, перед изъятием плаката, на месте акции снимать было некому, она там была одна. К вопросу целей пиара и вопросов смелости.
Журналист Сергей Канев приурочил ко "дню чекиста" расследование о том, какие банкеты и в каких местах организуют в этот день сотрудники госбезопасности:
Конферансье Алексей рассказал, что он развлекал чекистов в рыбном ресторане La Maree на Петровке и в «Ветерке» в Горках-2 на Рублево-Успенском шоссе. <...> Я спросил Алексея, какие песни и стихи любят сотрудники ФСБ. Он ответил: «Обычно, я начинаю с песни „Федеральная служба моя“ (автор Татьяна Добровольская, в 2006 году получила ценный подарок и поощрительный диплом ФСБ. — С. К.) Там есть слова: „От далеких времен ВЧК, путь твой труден, суров и тернист. Было, будет почетным всегда это звонкое слово чекист…“. Потом читаю несколько патриотических стихов и помогаю награждать ценными подарками отличившихся сотрудников. Заранее оговаривается сценарий и инструктируется фотограф или видеооператор. Затем — застолье и, как полагается, танцы до упада. Фсбшники любят подвижные игры, типа перескочить через веревку, водят хороводы и иногда дерутся с другими посетителями ресторанов. Один раз они сцепились с пожарными и пришлось вызывать ментов и скорую».
В этом году банкеты были не такими пышными, как в 2017-м, когда ФСБ отмечала 100-летний юбилей. Но без колоритных поздравлений не обошлось: много внимания привлекла речь митрополита Новосибирского Тихона, который выступил на торжественном собрании в честь Дня работников органов безопасности и попросил их как следует заняться молодежью, а также заявил, что "духовное пространство тоже входит в сферу профессиональных интересов ФСБ".
Поздравил коллег и товарищей по оружию.
От трижды краснознаменной РПЦ имени товарища Сталина - КГБ имени товарища Дзержинского.
это, безусловно, шедевр "риторики деградации". "документ эпохи". десять лет назад такое публиковали в газете "Русский вестник" отдельные "миряне", но представить себе, что такой документ публично оглашается митрополитом, правящим архиереем крупной епархии - это было невозможно. Здесь каждый абзац, каждое предложение и каждый ход мысли - это уже прямо "великий инквизитор достоевского" (не надо, иди отсюда, ты нам мешаешь заниматься духовно-нравственным воспитанием)...
Митрополитрук
Особенно растрогала концовка поздравления митрополита: "Благодарю вас (чекистов) за ваш труд!". Еще 28 лет назад эти "труженики" выявляли и выводили на "чистую воду" верующих, инициировали их увольнение с руководящих должностей, проводили беседы и работу в массах против "религиозного дурмана".
Звезда Кирилла закатилась. Покруче есть митрополит. Тихонько кончилась Стабильность. Эпоха делает Кульбит.
Сближение церкви с органами госбезопасности бросилось в глаза и тем, кто смотрел праздничный концерт, на котором выступал (и поздравлял ФСБ) хор Валаамского монастыря.
Ну класс какой. После выступления Путина В.В. торжественный Концерт ко дню работника госбезопасности продолжает хор каких-то попиков, которые реально (без дураков) плохо блеют на разные голоса песню «Я люблю тебя, Россия». И вот фсбшники сидят и терпеливо слушают попиков. И в конце выступления один из солировавших вдруг словами, без музыки, обращается к залу:
- Уважаемые сотрудники органов госбезопасности! Наша Валаамская обитель поздравляет вас с днем контрразведчика! Да храни вас Господь, с праздником!!
Ну сюююююююююююююююююр. Еще кто кого должен поздравлять)) Войнович Владимир Николаевич, дорогой, ну как же нам вас не хватает.
Начальник хора Валаамского монастыря - после того, как хор спел на праздновании дня учреждения ВЧК - сказал, обращаясь к залу: "Поздравляем вас с днем... - он не мог сказать "чекиста" и изобретательно вывернулся - с днем контрразведчика!".
Хотя сами сидящие в зале считают себя чекистами, возводят себя именно к чекистам по происхождению...
(какой же все это безнадежный позор!).
Но самый большой "подарок" пришел из Латвии, где 20 декабря открыли для публичного доступа картотеку КГБ - после чего многие нашли в ней знакомые имена, в том числе и имеющие непосредственное отношение к РПЦ.
Случайные совпадения для меня прямое свидетельство действия Промысла Божия в истории. Выводы каждый делает сам, все люди взрослые и свободные.
Вот и в эти дни - Латвия открыла картотеку КГБ и многие публикуют карточку агента "Читатель" - ныне митрополита Рижского и Латвийского Александра.
И в те же самые дни в Москве хор Сретенского монастыря выступает на дне работников органов безопасности - ВЧК/НКВД/КГБ/ФСБ.
В то же время многие призывают не делать однозначных выводов только на основании обнаруженных карточек.
Большой общественный резонанс вызвала публикация картотеки агентов Латвийского КГБ.
Скажу от себя: я бы не переоценивал наличие человека в такой картотеке и предостерёг от "охоты на ведьм". Правильным было бы всё же дождаться публикации агентурных дел.
Объясню почему я так считаю. Часть людей стала агентами по доброй воле. А другая часть- нет. Методы госбезопасности были весьма жестокими и изобретательными: людей шантажировали, угрожали жизни и здоровью: им и их близким.
Ещё одним фактором критического отношения к картотекам является очковтирательство самих органов безопасности. Работая с архивами НКВД и КГБ мне неоднократно попадались отчеты и сводки о том, что в агенты записывали для количества, чтобы потом отчитаться. Периодические проверки отсеивали огромное количество т.н. "балласта".
Ниже я привожу в качестве примера документ: план проведения мероприятий по вербовке священника Украинской грекокатолической церкви Гавриила Костельника. Госбезопасность УССР взяла в заложники его сына после разыгранной комбинации.
Латвия публикует картотеку предполагаемых нештатных сотрудников, составленную вербовщиками. К репутации некоторых это, на мой взгляд, добавляет лишь уточняющие штрихи — по поводу иерархов РПЦ у меня и без того сомнений не было. Беда в том, что помимо этих карточек у нас нет никакого компромата на большинство из разоблаченных. Как признает эксперт в интервью радио «Свобода», контекст почти полностью отсутствует — сами досье были вывезены в Россию. О чем можно судить по карточке, составленной на произвольное лицо? Только о том, что она была заполнена и запущена в дело. Но сотрудники КГБ были такими же совслужащими, как и все: боролись за перевыполнение плана и гнали туфту. Совести у этих людей не было просто по долгу службы, да и не могли они себе вообразить, что когда-нибудь их крючкотворство станет достоянием гласности. Тут я могу вспомнить и о собственном первом свидании: хотя мой тогдашний собеседник явно счел меня профнепригодным, наверняка простился он со мной традиционным способом: «Если что услышите, обязательно сообщите». И я наверняка ответил «конечно», а не спел ему «<плевать> хотел я на вашего Ленина». И что мешало ему заполнить на меня такую же карточку и дать мне звучную кличку?
Карточки вынуждают некоторых оправдываться и закапывать себя еще глубже ввиду маловероятных версий и все того же отсутствующего контекста. У многих из нас есть вещи, в которых стыдно признаваться, но среди них случаются и такие, признаваться в которых надо еще до того, когда тебе выведут на чистую воду, иначе только глубже себя закопаешь — пардон за смешанную метафору.
Именно это сейчас происходит с рижским писателем Николаем Гуданцом, чье имя нашлось в картотеке - после чего он написал пост с оправданиями, под которым в итоге разгорелась бурная дискуссия. Отдельные комментаторы, как выяснилось, не считают сотрудничество с КГБ зазорным.
Рассказы диссидентов о том, как выстраивались отношения с госбезопасностью, вспоминает Ксения Лученко:
К дискуссии вокруг приоткрытых латвийских архивов ГБ. Это мои любимые "опорные цитаты" по теме из тех интервью, что я делала для нашей с Александром Архангельским и Татьяной Сорокиной книги "Свободные люди". Как же хорошо, что мы это записали.
- Натан Щаранский: "У меня не было никакого соблазна, ни малейшего желания идти с ними на компромисс. Я всегда повторял индийскую пословицу «когда скачешь на тигре, самое страшное – остановиться».".
- Александр Подрабинек: "Они всё время предлагают свои правила игры. И играть с ними, конечно, не стоит. Некоторые пытались и это очень плохо кончилось. По крайней мере, надо знать границу, до которой можно пытаться их обыграть. Садиться за один стол с ними, выстраивать какие-то договорённости – это гибельное дело. Так же как, скажем, пытаться на допросах дать такие показания, которые устроят их, устроят тебя и никого не заденут. Большинство просто отказывались от дачи показаний. Я, например, всегда отказывался"
- Наталья Горбаневская: "Я в жизни никого никогда ни от чего не отговаривала и никого никогда ни на что не уговаривала. Петя Якир смеялся: «Вы знаете, как Наташа собирает подписи под письмами? Она просто говорит, что есть письмо». Так оно и было. В начале 1968 года я снимала комнату, у меня там лежал текст письма и копии. Кто приходил, мог подписать. Кто не хотел подписать, не подписывал. Никогда не было: «На тебе, подпиши».
Когда я пишу «смеешь выйти на площадь», еще иногда напоминаю: «смеешь» — это не значит «должен», это не значит «обязан». И это не значит — «посмей во что бы то ни стало»."
Широкий резонанс вызвал пост о том, как во время блокады Ленинграда НКВД сфабриковало дело "Союза старой русской интеллигенции", по которому арестовали 127 ученых.
Масштабное дело о «контрреволюционной деятельности члена-корреспондента Академии наук Игнатовского и его группы» должно было обосновать необходимость пребывания такого количества чекистов в тылу (с пропусками на хлебозавод «без ограничений»).
О методах их работы в блокадном городе можно судить по младшему лейтенанту госбезопасности, сфабриковавшему дело №555 (и еще 12 подобных дел), Николаю Федоровичу Кружкову (1911-1966)
«Кружков вместе с коллегами придумал несколько трюков, позволявших пытать людей практически законно. Он, например, вызывал подследственного на допрос во время приема пищи. А если арестованный не получал положенную жалкую порцию в положенное время, еды он больше не видел. Так что, вызывая на допрос во время завтрака, обеда и ужина, Кружков обрекал арестанта-блокадника на голод и полное истощение. А потом предлагал еду за подписание нужных НКВД показаний.
В арсенале Кружкова было и давление на семью арестованного. Он мог спокойно в блокадную зиму опечатать помещение, где семья подследственного хранила дрова. А потом подробно, в деталях рассказывать ему, как страдают от холода его близкие, и, чтобы жена и дети согрелись, нужно всего лишь подписать составленный им ложный от начала и до конца протокол допроса. Многие не выдерживали и подписывали. <...>
Еще одним изобретением Кружкова стали допросы смертников, строго запрещенные законом. Тех, кого трибунал или особое совещание уже приговорили к смертной казни, следователь вызывал на допрос и, обещая смягчение участи, предлагал написать изобличающие других врагов народа показания. Сломленные люди соглашались, после чего их отправляли на расстрел. <...>
Следователь Н.Ф.Кружков за успехи в следственной работе в годы войны был награжден двумя орденами Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги» и МЕДАЛЬЮ «ЗА ОБОРОНУ ЛЕНИНГРАДА». В 1954 году ему присвоено звание полковника.
В 1955 году ленинградские ученые, арестованные по «делу №555», были реабилитированы. Многие — посмертно.
Сломавшийся на допросах Кружкова Страхович выживет в лагерях, вернется и опишет все свои злоключения в заявлении в ЦК КПСС. А первый секретарь ЦК Хрущев прикажет найти и наказать всех виновных. Так и были получены те описания, которые вы прочли.
К вопросу о науке и тех, кто выжил.
Мы так и живем в посттравматическом синдроме всех отраслей, изуродованных и обесчещенных чекистами.
И смотрим им в рот как завороженные...
Лишь бы они хотя бы не повторяли уже сделанное, а бумажки мы уже подписываем и без особых издевательств... привыкли.
А почему в блокаду чекист должен становиться другим?
В тот же день, когда был опубликован этот пост, могилу Сталина на Красной площади в честь дня его рождения завалили красными гвоздиками. Поклонники Сталина видят в этом свидетельство его растущей популярности, в то время как остальным в кроваво-красном холме, доходящем тирану до груди, видится мрачный символизм.
Многие предпочли бы, чтобы 20 и 21 декабря в России проходили по-другому - но, похоже, пока об этом можно только мечтать.
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