Средний долг работающего россиянина – 199 тысяч рублей

Средний долг работающего россиянина перед банками составил 199 тысяч рублей, следует из исследования агентства "РИА Новости", основанного на данных Центрального банка и Росстата.

Средний уровень закредитованности населения России – около 45%. По данным ЦБ, по состоянию на 1 ноября 2018 года объем кредитов жителей России – 14,4 триллиона рублей, что на 22% больше, чем годом ранее.

Самые высокие показатели закредитованности – в Калмыкии (82,7%), Адыгее (69,4%) и Чувашии (68, 9 %).

Самые меньшие – в районе 11% – в аннексированных Крыму и Севастополе. Авторы исследования объясняют это тем, что в этих регионах не работают многие круные банки.

В пятерку наименее закредитованных регионов также вошли Ингушетия, Дагестан и Чечня.

По абсолютной кредитной нагрузке на одного работающего человека лидируют северные регионы. Впереди по этому показателю – Ямало-Ненецкий автономный округ с объемом задолженности в 422 тысячи рублей. В пятёрку также входят Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа, Якутия и Тюменская область. Во всех этих регионах средний долг работающего перед банками – свыше 300 тысяч рублей.