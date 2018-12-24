Самый счастливый день года

ГЕНИС: Давным-давно меня научили умные люди никогда не бранить уходящий год, а то он обидится и нажалуется новому году. Уважая суеверия как непреходящую часть народной мудрости, мы бы хотел, чтобы и "Американский час" вспомнил прошедший год только добрым словом. Для этого мы отправили нашего специального корреспондента Раю Вайль на нью-йоркские улицы, чтобы выяснить у прохожих, какой день умирающего года был для них самым счастливым?

(Музыка)

Рая Вайль: В празднично убранном Нью-Йорке и толпа выглядит празднично. Такое впечатление, что у всех хорошее настроение, и это лучший день в их жизни. А в году? Много ли было таких дней, о которых можно сказать: самый лучший, самый радостный, самый счастливый?

Дороти: О, это не такой простой вопрос. Я должна подумать, - улыбается 60-летняя Дороти из штата Огайо. – А ты что скажешь? – спрашивает она мужа...

Питер Галахан: Все дни хорошие, - говорит Питер Галахан. – Утром проснешься, в окно посмотришь, небо, солнце... Хорошо. Мы люди непривередливые. На плохом стараемся не концентрироваться. У нас две внучки-двойняшки, и мы много времени проводим с ними. Они доставляют нам много радостных минут. Все близкие наши, слава богу, живы, здоровы. Это был хороший год...

Рая Вайль: Дороти соглашается...

Дороти: Он подарок ко дню рождения мне сделал замечательный, - говорит она, любовно глядя на мужа. - Путешествие в Нью-Йорк на неделю, вдвоем. Без детей, без внуков, как в молодости. Сегодня уже четвертый день по Манхэттену гуляем. Для меня это и есть счастье...

Рая Вайль: В Манхэттене сейчас на каждой улице звенят колокольчики «Армии спасения»...

- Для меня самым счастливым днем в этом году, - говорит молодая женщина, собирающая пожертвования в фонд Армии Спасения, - был день, когда я посвятила свою жизнь Богу. – Да, да... – заторопилась она, заметив мое недоумение. – Мне 27 лет, и 21 декабря я стала добровольным членом Армии Спасения...

Рая Вайль: Самый радостный день? – переспрашивает меня строитель по имени Джон.

Джон: Когда моя дочь родила мне двух внуков сразу... Это было ровно 11 месяцев назад, близнецов родила...

Рая Вайль: Приятель Джона смеется, говорит, что сын его плохо учится...

- Так вот когда я узнал, что он в 11-й класс перешел, младшенький мой, вот это для меня и был самый радостный день...

Рая Вайль: На Гранд Централ, самом старом ньюйоркском вокзале, сейчас играет музыкант по имени Шон, на контрабасе играет...

Шон: В этом году, в августе, меня пригласили играть национальный гимн на спортивном состязании. Встречались две лучшие команды Национальной баскетбольной ассоциации Америки. Для меня это был самый счастливый день...

Рая Вайль: Аннет Хилл только что исполнилось 93 года. В жизни бы не сказала, на вид ей больше 70-ти не дашь.

Аннет Хилл: Самый счастливый день... – она улыбается... – в моем возрасте каждый прожитый день счастье... Особенно, когда ничего не болит. Вот коленка меня весь год мучила, пришлось операцию делать. Теперь все нормально, не болит, даже машину могу снова водить. Вот когда боль ушла, это и был для меня самый счастливый день...

Рая Вайль: У каждого свои радости. 32-летняя Дейл говорит, что испытывает ни с чем несравнимое удовольствие, наблюдая за своим котом. Это я понимаю, у самой есть кот. Но кроме этого увлекательного занятия, Дейл увлечена еще и керамикой. Здесь, на Гранд-Централ, где работает сейчас новогодний базар, она продает свои работы...

Дейл: Несколько месяцев назад я получила специальную стипендию от города на три года. Теперь могу не работать и заниматься только керамикой. Для меня это был самый счастливый день...

Рая Вайль: Самый счастливый день? – 23-летняя Джоана Брукс задумалась...

Джоана Брукс: Трудно сказать... Столько счастливых дней у меня в этом году было. С бой-френдом своим познакомилась, люблю его до безумия, а он меня. Каждый день, проведенный с ним, для меня счастье. Наверно, я самая счастливая женщина на свете... столько счастливых дней...

- Наверно. Мы вместе с Джоаной постучали по дереву и три раза сплюнули через плечо, чтоб не сглазить... Стоящий рядом мужчина рассмеялся: Счастье не сглазишь, девочки, оно от восприятия жизни зависит. Что для одного счастье, другой может и не заметить.

- Утром проснулся живой и здоровый – счастье. Обувь на днях себе удобную купил, тоже счастье. Потому что трудно найти хорошую, удобную обувь? Со мной такое случается третий раз в жизни, а мне уже за 60. Мне приходится много ходить, и для меня чрезвычайно важно, чтобы туфли были удобные. И когда такие попадаются, разве это не счастье?