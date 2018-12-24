Суд вынес приговор по делу "Хизб ут-Тахрир" из Бахчисарая

Северо-Кавказский военный окружной суд в Ростове-на-Дону вынес приговор четверым крымским татарам из Бахчисарая. Их обвиняют в участии в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир", а также в подготовке к насильственному захвату власти.

Трое подсудимых - Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Зеври Абсеитов - получили по девять лет колонии строгого режима. Энвер Мамутов, которого признали организатором ячейки "Хизб ут-Тахрир" в Бахчисарае, 17 лет.

Всех четверых задержали летом 2016 года. Российские власти тогда проводили серию обысков в домах крымских татар в аннексированном Крыму.

По версии следствия, Мамутов вместе с другими обвиняемыми проводил собрания членов ячейки, чтобы устранить неисламские правительства. В частности, выяснилось, что участники ячейки встречались в гараже у Мамутова, где обсуждали вопросы религии, а также протест членов "Хизб ут-Тахрир" в Турции после разрешения разместить в стране военную американскую базу США.

Обвинение в суде строилось на показаниях трех засекреченных свидетелей и экспертизе, проведенной по заказу ФСБ.

Все обвиняемые вины не признали и настаивали, что не имеют отношения к террористической деятельности. Защита уже заявила, что будет обжаловать приговор. Поддержать активистов сегодня в Ростов-на-Дону приехали около сотни крымских татар.