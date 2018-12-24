Находившиеся в "тюрьме для геев" чеченцы убиты выстрелами в затылок

Уроженцы Чечни Шото-Шамиль Акаев и Аюб Ибрагимов, находившиеся в так называемой "секретной тюрьме для геев" на территории республики, были убиты 30 марта 2017 года выстрелами в затылок с близкого расстояния. Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на судебно-медицинскую экспертизу, полученную в ходе проверки Следственного комитета. С собой у убитых не было никаких вещей. При этом по официальной версии Акаева и Ибрагимова застрелили якобы при попытке нападения на полицейских.

Проверку СК проводил по заявлению гражданина России, жителя Пермского края Максима Лапунова, который проживал в Чечне в течение двух лет. В октябре 2017 года он был задержан местной полицией и доставлен в Управление уголовного розыска МВД Чечни, где, по его словам, незаконно содержался в подвале две недели, подвергаясь избиениям по причине своей гомосексуальной ориентации. От Лапунова требовали, в том числе, выдать чеченцев, с которыми он вступал в близкие отношения. Он сумел выбраться из тюрьмы благодаря помощи родственников.

В заявлении на имя главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина Лапунов дал подробнейшие описания места своего заключения, а также сотрудников полиции, присутствовавших там. По его словам, одновременно с ним в подвале находились десятки задержанных. Часть из них были доставлены туда по аналогичному "гомосексуальному" обвинению, часть - по другим формальным основаниям. Он также указал, что видел в тюрьме Акаева и Ибрагимова. По заявлению Лапунова, их держали в ней более 40 суток, пытаясь выбить признание в причастности к убийству.

В итоге следователи установили, что Акаев и Ибрагимов пропали 6 февраля 2017 года и были убиты спустя полтора месяца. Однако отказались возбуждать уголовное дело в связи с тем, что "обстоятельства, изложенные в заявлении Лапунова, касающиеся его незаконного задержания, не получили объективного подтверждения".