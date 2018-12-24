Находившиеся в "тюрьме для геев" чеченцы убиты выстрелами в затылок

Уроженцы Чечни Шото-Шамиль Акаев и Аюб Ибрагимов, находившиеся в так называемой "секретной тюрьме для геев" на территории республики, были убиты 30 марта 2017 года выстрелами в затылок с близкого расстояния. Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на судебно-медицинскую экспертизу, полученную в ходе проверки Следственного комитета. С собой у убитых не было никаких вещей. При этом по официальной версии Акаева и Ибрагимова застрелили якобы при попытке нападения на полицейских.
Проверку СК проводил по заявлению гражданина России, жителя Пермского края Максима Лапунова, который проживал в Чечне в течение двух лет. В октябре 2017 года он был задержан местной полицией и доставлен в Управление уголовного розыска МВД Чечни, где, по его словам, незаконно содержался в подвале две недели, подвергаясь избиениям по причине своей гомосексуальной ориентации. От Лапунова требовали, в том числе, выдать чеченцев, с которыми он вступал в близкие отношения. Он сумел выбраться из тюрьмы благодаря помощи родственников.
В заявлении на имя главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина Лапунов дал подробнейшие описания места своего заключения, а также сотрудников полиции, присутствовавших там. По его словам, одновременно с ним в подвале находились десятки задержанных. Часть из них были доставлены туда по аналогичному "гомосексуальному" обвинению, часть - по другим формальным основаниям. Он также указал, что видел в тюрьме Акаева и Ибрагимова. По заявлению Лапунова, их держали в ней более 40 суток, пытаясь выбить признание в причастности к убийству.
В итоге следователи установили, что Акаев и Ибрагимов пропали 6 февраля 2017 года и были убиты спустя полтора месяца. Однако отказались возбуждать уголовное дело в связи с тем, что "обстоятельства, изложенные в заявлении Лапунова, касающиеся его незаконного задержания, не получили объективного подтверждения".
- В прошлый четверг на Совете ОБСЕ был представлен доклад о нарушениях прав человека в Чечне. В докладе проанализированы сообщения о преступлениях на территории республики с 1 января 2017 года по 31 января 2018 года. Одним из основных эпизодов доклада стала кампания против чеченских геев. В ходе двух волн их преследования были задержаны сотни человек. Пик этих задержаний пришёлся на конец февраля - начало марта 2017 года. Подозрение в гомосексуальной ориентации было единственным основанием и поводом для репрессий. Все жертвы были помещены в незаконное место лишения свободы ("секретную тюрьму"), подвергались избиениям, пыткам, голоду, а некоторые и физическому уничтожению. Факт совершения преступлений признан в докладе "неопровержимым и доказанным". В нём также говорится о неадекватной реакции российских властей и их полном нежелании расследовать эти преступления.
- Несмотря на масштабы карательной кампании, ни один из чеченцев не обратился в российские правоохранительные органы. Лапунов был единственным заявителем.
- Однако несколько жертв, которым удалось выбраться из Чечни, лично встретились с Уполномоченным по правам человека России Татьяной Москальковой. Они были готовы сотрудничать с российским следствием в обмен на гарантии безопасности и предоставление им государственной защиты. Москалькова такие гарантии предоставила. Она также заявила о необходимости безотлагательного возбуждения уголовных дел о внесудебных расправах в Чечне. Несмотря на личное обращение Москальковой к руководству СКР, никаких действий предпринято не было.
- Доследственную проверку по заявлению Лапунова осуществляли чеченские правоохранительные органы.
- В марте 2018 года следствие вынесло пятое и окончательное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
- В ноябре 2018 года из-за угроз и давления на родственников заявитель уехал из России вместе с семьёй.
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