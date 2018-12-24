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Год культуры. Не путать с сериалом ТНТ

Министр культуры РФ Владимир Мединский, архимандрит Тихон (Георгий Шевкунов), президент России Владимир Путин и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

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Актер Лев Прыгунов и композитор Александр Журбин о том, что считать событиями культурной жизни страны. Ведущая Елена Рыковцева

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