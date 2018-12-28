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Поверх барьеров с Игорем Померанцевым

Провожаем и встречаем

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По традиции в канун Нового года в Поверх барьеров звучат самые яркие фрагменты из рубрик «Мои Любимые пластинки» и «Красное сухое».

Виталий Витальев (писатель) : "Культуру этой части света я знал неплохо, хотя в некоторых странах до этого я не был, скажем, в Румынии и в Болгарии я не был — это были совершенно новые для меня страны, они стали открытием. Но прежде всего я должен был как-то спланировать свои передвижения. Я решил, что я буду путешествовать не по странам, а по напиткам, то есть через напитки. Я разделил Центральную Европу на три части: пивные земли, винные края и края крепких напитков. Этот концепт сработал".

Джазовая одиссея Алекса Христидиса.

Музыкант родился в Сербии, раннее детство провёл в Чехии, затем семья переехала в Ташкент, зрелым музыкантом стал в Киеве. В 1978 году репатриировался в Грецию.

Алекс Христидис
Алекс Христидис

«Мои любимые пластинки» с украинской певицей, радиоведущей, конферансье Соней Сотник.

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