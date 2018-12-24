Украинский моряк, захваченный ФСБ, написал письмо из СИЗО "Лефортово"

Военнослужащий украинских военно-морских сил 19-летний Андрей Эйдер, захваченный ФСБ России во время ноябрьского инцидента в Керченском проливе, написал письмо из московского следственного изолятора "Лефортово", в котором содержится. Своё послание Эйдер отправил в ответ на письмо журналистки украинского телеканала UATV Таисии Турчин.

В письме военнослужащий сообщил, что самое тяжёлое для него – "смотреть в окно и видеть вдали сотни машин, людей, которые свободны". Он поблагодарил за письма со словами поддержки и передачи, которые ему присылают, а также выразил надежду на "скорейшее политическое решение".

Условия содержания в изоляторе Эйдер назвал "нормальными". По его словам, "есть книги, электрочайник, холодильник, батареи греют" и всё "могло быть намного хуже".

О состоянии своего здоровья украинский моряк, получивший во время задержания ранение, сообщил, что "раны заживают", но пока он "хромает" и ему трудно "подниматься и спускаться по лестнице".

В конце письма Эйдер обратился от лица всех пленённых моряков к украинцам с просьбой не забывать их и поскорее вернуть домой, "ведь 24 человека", которые "сидят просто так в СИЗО другой страны", "служат народу Украины, и хочется, чтобы народ их помнил". При этом Эйдер признается, что "в нашем бренном мире всё забудется раньше, чем докуришь пачку сигарет".

Письмо Эйдера, уроженца села Мариновка Донецкой области, полностью написано на русском языке. Цензоры следственного изолятора вычеркнули из него лозунг "Слава Украине!", которым он попрощался с адресатом.

25 ноября российские военные у берегов Крыма протаранили, обстреляли и захватили три плавсредства ВМС Украины – катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. По данным Киева, шесть украинских моряков были ранены.

ФСБ России подтвердила применение оружия против украинских кораблей. Ведомство утверждает, что они "незаконно пересекли государственную границу".

По итогам инцидента, российские суды в аннексированном Крыму арестовали 24 украинских военных. Они будут находиться под арестом как минимум до 25 января 2019 года. Украинским военнослужащим предъявили обвинение в "незаконном пересечении границы", по которому им грозит до 6 лет лишения свободы. ​

Действия России в районе Керченского пролива критикуют в ряде европейских стран и США. Многие западные страны требуют немедленного освобождения украинских моряков. В НАТО заявили, что внимательно следят за развитием событий в Керченском проливе.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что вести речь об обмене украинских военных можно будет только после завершения расследования уголовного дела.