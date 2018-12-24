Ступени для храма российской армии отольют из трофейных танков вермахта

Ступени для строящегося в Подмосковье главного храма российской армии отольют из трофейной германской техники времен Второй Мировой войны. Об этом в понедельник заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Ранее идея строительства храма вооруженных сил в Кубинке получила благословения патриарха Русской православной церкви Кирилла.

Высота здания должна составить 95 метров вместе с крестом. Строение должно стать третьим по высоте среди православных храмов мира. Общая площадь храмового комплекса составит 11 тысяч квадратных метров, а сам храм сможет вместить в себя 6 тысяч прихожан. Строительство планируется закончить в 2020 году. Деньги собираются за счет добровольных пожертвований, в том числе и от военнослужащих.