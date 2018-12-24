В Кабуле экстремисты захватили правительственное здание

В Кабуле силы безопасности продолжают операцию против экстремистов, захвативших ранее в понедельник правительственное здание на востоке города. В захваченном здании находится министерство трудоустройства и несколько других государственных учреждений. Точных сведений о потерях среди нападавших и людей, находившихся в здании пока нет. Агентство AFP сообщило о гибели одного полицейского и ранениях ещё 16 человек, которые были доставлены в госпиталь.



Представитель сил безопасности заявил об освобождении более трёхсот человек, находившихся в здании в момент нападения. В министерстве внутренних дел журналистам сообщили, что трое нападавших были убиты в перестрелке, а четвёртый погиб при взрыве автомобиля, которым управлял в первые секунды нападения. Представитель МВД заявил, что в руках захватчиков экстремистов ещё остаются заложники, операция по их освобождению продолжается.



Ни одна из антиправительственных группировок не объявила о своей причастности к нападению.



Вооружённый инцидент 24 декабря стал двадцать вторым случаем нападения в Кабуле. В этих инцидентах погибли более 500 человек, более одной тысячи получили ранения. 20 декабря представитель США официально заявил о намереннии Дональда Трампа вывести в скором будущем из Афганистана не менее 5 тысяч военнослужащих. Эта новость поступила на следующий день после заявления Трампа о намерении вывести две тысячи военнослужащих из Сирии.