В Пакистане приговорён к заключению бывший премьер Наваз Шариф

Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф приговорён к семи годам лишения свободы. Антикоррупционный суд в Исламабаде в понедельник, 24 декабря, признал его виновным по одному из двух обвинений, основанных на так называемых "панамских досье" – материалах журналистского расследования налоговых манипуляций, совершённых через офшоры.

Суд констатировал, что Шариф не может объяснить, как и откуда он получил средства для покупки сталелитейного завода в Саудовской Аравии.

Приговор может быть обжалован. По второму обвинению, которое касалось инвестиционной компании в Великобритании, Шариф был оправдан.

Наваз Шариф называет выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и настаивает на своей невиновности. Перед оглашением приговора тысячи активистов из партии Шарифа "Пакистанская мусульманская лига" вступили в столкновение с полицией перед зданием суда. Полицейские применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

Новый приговор Навазу Шарифу вынесен на фоне обещаний действующего премьер-министра Пакистана Имрана Хана всерьёз вести борьбу с коррупцией. Верховный суд Пакистана в 2017 году пожизненно запретил Шарифу заниматься политической жизнью и предписал антикоррупционным органам расследовать три различных дела, касающихся имущества семьи бывшего премьера, информирует "Немецкая волна".

28 июля 2017 года был отстранен от должности Верховным судом Пакистана по результатам антикоррупционного расследования, инициированного после утечки конфиденциальной информации панамской компании Mossack Fonseca в апреле 2016 года.