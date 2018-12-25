В США суд обязал КНДР выплатить $500 млн семье погибшего студента

Суд в США постановил, что КНДР должна выплатить 501 миллион долларов семье американского студента Отто Уормбира, который умер вскоре после освобождения из северокорейской тюрьмы. Северная Корея несет ответственность за пытки, взятие в заложники и бессудное убийство Отто Уормбира, говорится в решении американского суда.

Семья Уормбира подала иск в суд в округе Колумбия в апреле 2018 года, утверждая, что КНДР незаконно содержала под стражей 22-летнего студента, что привело к его смерти. В заявлении родителей Уормбира говорится, что их сын погиб вследствие жестокого обращение со стороны правоохранительных органов КНДР.

В 2016 году власти КНДР приговорили Отто Уормбирак 15 годам лагерей за то, что он украл пропагандистский плакат в Пхеньяне. Больше года о нем ничего не было известно. В июне этого года после 15 месяцев заключения власти Северной Кореи передали студента в США в состоянии комы. Через неделю Уормбир умер, не приходя в сознание.

Американские врачи отвергли официальную северокорейскую версию о том, что Уормбир заразился ботулизмом.

Президент США Дональд Трамп обвинил в его смерти власти КНДР.