"Всюду Клинцы": соцсети о скандале с фондом памяти российского посла в Турции

Интересная история развернулась в маленьком городе Клинцы, что в Брянской области.

Журналисты издания Клинцы.ИНФО узнали, что несколько десятков детей бесплатно съездили в Турцию за счёт благотворительного фонда. Но, по странному стечению обстоятельств, многие из них оказались детьми местных чиновников, в том числе и мэра Клинцов Олега Шкуратова.

А уж местные чиновники, тоже волей случая, оказались не самыми бедными людьми, особенно тот же мэр.

Василий Гавриленко:

Вот и наша Брянская область на всю Россию прогремела. Жаль, не чем-то хорошим, а тем, что чиновники вместо сирот и детей-инвалидов отправили на отдых в Турцию собственных детей. На деньги, собранные благотворительным фондом для этих вот самых сирот.

Клинцы - это городок с населением примерно в 50 тыс. человек. Бывал там. Кажется, вся жизнь в Клинцах сосредоточена вокруг маленького вокзала, с которого ходит в Москву поезд. Этот поезд - главная жизненная артерия Клинцов. Люди едут в Москву на работу, потому что в Клинцах работы практически нет. Работают в Москве клинцовцы строителями, охранниками, нянями, сиделками.

А в Клинцах работают чиновники. Например, мэр. Загорелый такой, стильно одетый мужчина. Очень эффектный, прямо как из голливудского фильма.

Зарплата этого мэра за 2017 год - 68 млн. рублей. Поразительная сумма. Кажется, продай все Клинцы - столько не получится.

И рядом с мэром стоит не менее эффектная дама из городской администрации, кивает, сетует на журналиста, рассказавшего стране о скандальном вояже, отмечает, что нет разницы, какие именно дети поехали. Все они - дети Клинцов.

И журналист этим двум говорит поразившую меня фразу: «Вы не чувствуете всю пошлость этой ситуации?».

Мэр и дама даже бровью не ведут. Нет, они не чувствуют пошлости. Напротив, по словам мэра, это журналист все опошлил.

Мне представляется, эта история обнажает коренную проблему России - веками чиновниками в нашей стране становились люди, не чувствующие пошлости. Люди, у которых совесть совершенно атрофирована. Ну, вот не предусмотрена опция такая - «совесть».

Почему так получается? Не знаю. Но - ведь факт. Люди без совести, без элементарного ощущения пошлости занимают важные должности, по сути, управляют нашей жизнью.

Андрей Медведев:

Ситуация в Клинцах запредельно омерзительная не только потому что чиновники обманули детей-инвалидов, и детей из малоимущих семей. И не только потому что они отправили в Турцию своих детей, да и сами заодно уж прокатились на курорт. А потому что, судя по видео на котором глава города Олег Шкуратов дает комментарии, ни он сам, ни его коллеги, вообще искренне не понимают, чего от них хотят, что они сделали не так. Они абсолютно уверены, что так и должно было произойти. Что они поступили правильно. Подумаешь, какие-то инвалиды не поехали! Кто они вообще такие, эти инвалиды, эти нищеброды, они пыль под нашими ногами, читается на лице мэра. Зачем им куда-то ехать? Путь едут дети сотрудников администрации, руководства полиции города.

И вот что важно. В четверг проходит большая пресс-конференция Владимира Путина. Президент много говорит об ответственности власти, о чиновниках, которые должны понимать для чего они работают, говорит об отношении к людям, о том, что нет такого «царь хороший бояре плохие», что отвечать должны все. После пресс-конференции, он встречается с незрячей девочкой, исполняет её мечту, общается с ней. А потом она обнимает его. Это все – и слова на пресс-коференции, и встреча с девочкой Региной - важный посыл всем. В первую очередь власти, чиновникам – вы несете ответственность за каждого человека. За каждого, за самого слабого, за самого обездоленного.

И на следующий буквально день из Клинцов доносится наглый крик: «Ага, щас прям, делать мне нечего!» А как еще понимать ухмылки мэра Шкуратова и его заместителя? Я несколько раз посмотрел это мощное интервью. На лице Шкуратова брезгливость и выражение полного недоумения. Что не так-то? Почему он, Шкуратов, должен был платить за поездку в Турцию, когда её просто можно было украсть у малоимущих? Ну, правда. Зачем? Он что, не чиновник что ли?

И проблема в том, что нам правда нужен мощный технологический и экономический рывок, нам нужно стоить новую страну, нам нужно двигаться, иначе нас просто сомнут. Не враги даже, не внешние силы, а объективные обстоятельства развития человечества. Слабых уничтожают. Так вот, а у нас таких вот шкуратовых половина страны. С ними не то что, новую Россию, с ними туалет типа сортир на даче построить невозможно. Они все равно доски, лопаты и прочий инструмент украдут, а оставят только кучу дерьма. И при этом, будут говорить, что они тут ни при чем, что это оппозиция на них наговаривает и раскачивает ситуацию, создавая негативную повестку.

Алексей Левкин:

Благотворительный фонд выделил деньги на 50 путевок в Турцию для детей города Клинцы из неблагополучных семей и детей "попавших в тяжелую жизненную ситуацию". Задекларированный годовой доход главы Клинцов Олега Шкуратова составил 66 880 818,60 рублей. Это 183 235 рублей в день. Именно его дочь получила бесплатную путёвку в Турцию. Остальные бесплатные 49 путевок достались другим чиновникам и депутатам г. Клинцы. Граница дна этими негодяями при власти непрерывно отодвигается. Теперь она ваще неясно где. А про дочь главы Клинцов можно смело утверждать , что она попала в "тяжелую жизненную ситуацию". Ведь чувак, имеющий дневной доход в 183 235 рублей и отнимающий бесплатную путевку у неимущих деток и забирающий ее себе является подонком редкостного розлива. И для девочки папа-подонок это и впрямь "тяжелая жизненная ситуация"

Платон Беседин:

Удивителен даже не цинизм в Клинцах, а реакция на него. Ну, отправили вместо больных детей здоровых, чемпионов и граматеев (а они нынче, мы знаем, только у чиновников и рождаются) – что тут такого? А общественность кулачками потрясает: мол, разберутся, мол, вопиющий случай.

Где вы вопиющий случай-то увидели? Да такое сплошь и рядом. И название для этого одно – несправедливость, литая, токсичная. Зайдите в больницы, где санитарочка получает максимум 12 тысяч рублей, а главрач выписывает себе премии в несколько сот тысяч. И ведь наверх ещё откатить надо. Такое – повсюду.

Как там говорила мэр Галаганова в «Дураке» Юрия Быкова? «Да я с вас со всех отрезаю. А у кого здесь рыло-то чистое?»

И потому не понимают клинцовские морды, отчего на них бочку катят. На физиономиях их – искреннее удивление: а что так нельзя? Все ж так делают.

Ну, кто с кем разбираться будет? Глацких с её «государство не просило рожать» работает. Соколова с её «макарошками» нашла другое хлебное место. И много кто ещё из таких работает, хотя место им в чане с дерьмом. Плевать им на то, что люди думают. А уж как эти люди живут - тут и мыслишки не пролетает. Сытая, самовлюблённая пустота.

Акитилоп:



Клинцы - лакмусовая бумажка системы мелких чинуш :)

Александр Фельдман:

Ну, а чо такова? Покричали в 2013-м #Тагиииил? Всё, затягивайте пояса, холопы.

Антискрепа:



Одного не пойму: откуда у мэра заштатных Клинцов легальный годовой доход в 66 лямов? Легальный!



Бенедикт Левенштайн:

В истории с Клинцами, о котором нынче талдычит вся пресса и все соцсети, для меня самое загадочное - это то, что в половине публикаций все уверенно называют ДНЕВНОЙ доход мэра города в 180 тысяч рублей. Но КАК, ХОЛМС?? В Клинцах 70 тыс. жителей. Это Брянская область, то есть это - самая российская глубинка, Нечерноземье, все эти Рязань, Брянск, Тамбов - САМАЯ вопиющая нищета и безысходность, полное запустение, вообще МОГИЛА. Откуда в таких местах у мэров небольших городков возьмется 180 тыс./день?? Я был более чем уверен, что там у мэра и в месяц столько нет - ну просто неоткуда.

Люди просто не понимают, что такое российское Нечерноземье. А на самом деле это - склеп, "оставь надежду всяк туда входящий". Воронеж, Орел - ну там хотя бы черноземы, Поволжье - ну там река Волга и большие города; а вот вся эта тамбовщина - мама дорогая... И бесит более всего это легковерие хайпа, эти бездумно тиражирующие ерунду "продвинутые пользователи фейсбука" - "надо же, вы только посмотрите, мэр каких-то Клинцов зарабатывает больше мэра Нью-Йорка! У мэра Клинцов 1 млн. долларов в год, а у мэра Нью-Йорка - всего 225 тысяч! Мы всегда знали, что Россия погибает от коррупции!"

И это еще при том, что мэр в современной России - должность расстрельная, мэров сажают кучно, часто и по любому поводу. Тем не менее - да, вроде бы на сайте нашли декларацию, что мэр в прошлом году "заработал" 66 млн. рублей. Какая-то фантастика.

Татьяна Мэй:

Тут мэр Клинцов, по совместительству миллионер, простодушно отправил свою дочь отдыхать в Турцию за счет благотворительного фонда. Причем, отбиваясь от взбеленившейся общественности, брякнул, что для детей-инвалидов, которые вообще-то должны были лететь, требуется больше сопровождающих. А он вот один с дочерью поехал. Сэкономил. Сожрут теперь чадолюбивого папашу.

Но самое смешное не это.

Миллионера из брянского захолустья сурово осудила депутат Ольга Баталина, замсекгенсов (похоже на фамилию, но это должность такая) Едра. Целую речь толкнула.

"...Неприятно и стыдно, что до сих пор во власти работают люди, способные обирать малоимущих, больных детей, сирот. Тех, кому надо помогать всем миром, кому сложнее, чем многим из нас".

Так вот именно Баталина изо всех сил превозносила антисиротский закон, из-за которого сироты-инвалиды, уже было нашедшие родителей, так и остались в детском доме. Обобрала больных детей, отняла у них мам. И до сих пор превозносит. Очень неприятно, Ольга Юрьевна. Очень стыдно.

Медиатехнолог:

Что интересно - деньги на путевки были выделены не администрацией Клинцов и даже не администрацией области, а международным благотворительным фондом помощи детям с тяжелыми заболеваниями или находящимся в тяжелой жизненной ситуации. То есть по сути жуликоватые чиновники <обманули> международную структуру, которая может прекратить финансирование таких проектов в России и без таких путевок останутся тысячи детей по всей стране.

А, впрочем, самое интересное ещё только начинается. Поездку организовал Детский благотворительный фонд имени Андрея Карлова – российского посла в Турции, убитого там в 2016 году. Вдова дипломата дала интервью "Брянским новостям", и с её слов было ясно, что она себя обманутой не считает:

Поездка была осуществлена по линии нашего фонда, в уставе которого записано, что мы занимаемся благотворительными проектами – культурными, медицинскими, образовательными, социальными, экономическими, юридическими. Оказываем психологическую помощь смешанным семьям, в том числе русско-турецким. Так вот, должна сказать, что дети ездили не на лечение и даже не на отдых. Это был общественно-политический проект. Турецкая сторона пригласила за свой счет детей, чтобы они поучаствовали в открытии улицы имени Андрея Карлова и памятника ему. Почему детей из Клинцов? Потому что это побратим города Демре. Клинцы – малая Родина Андрея Карлова, там его отец закончил школу, там похоронены его дед и бабушка. В Турции город Клинцы известен.

О больных детях речи вообще не шло, – утверждает Марина Карлова. – Ведь дети в Турции работали. Отбирали лучших – юнармейцев, победителей олимпиад, юных спортсменов, у которых уже есть высокие достижения, добровольцев. Эти дети должны были достойно представить Россию и свой город в Демре. Почему не взяли тяжелобольных детей? Дорога из Клинцов в Москву – это восемь часов, потом пять часов – ожидание в аэропорту и перелет, потом переезд в Демре и так далее. Естественно, мы не могли подвергать риску тяжелобольных детей.

Алексей Власов:

Шах и мат вам, клеветники! Устав позволяет!

Что теперь делать с запущенной машиной травли?

А позже появилась новость о том, что Марина Карлова хочет судиться с брянскими журналистами, раскопавшими эту историю.

Но не всё так однозначно.

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Николай Руденский:

Константин Ремчуков на "Эхе" (ведущему Евгению Бунтману): "А вы что, лучше вдовы Карлова знаете, каких детей ее фонд должен посылать в Турцию?" Бунтман (растерянно): "Но я думал, что благотворительный фонд - это помощь неимущим..." Ремчуков: "Откуда вы это взяли? Ничего подобного!"

Екатерина Винокурова:

Мое мнение такое. Ок, поехавшие дети подходили по критериям Фонда, и поезка была не про лечение, а про детскую дипломатию.



Но. Иногда законно - не значит правильно(например, корги в частном самолете могут быть законными. Но это неправильно).



Я считаю, что вписывать «своих» детей вместо того, чтобы давать возможности чужим - это неправильно. Это неэтично.



Я считаю, что в такой бедной стране, как наша, дети богатых родителей не должны ездить за счет благотворительных фондов.



Если бы богатая семья главы муниципалитета предложила бы фонду увеличить делегацию до ста человек, и 50 небогатым детям оплатил бы поездку Фонд, а еще 50 выбрал бы сам чиновник на свои личные средства - вопросов было бы меньше.



В нынешнем же виде ситуация неприглядна.

Дмитрий Бавырин:

Раз я уже в это дело влез, давайте устроим маленький сеанс лапшеснимания.

Первое: увольнение ответственной чиновницы на фоне скандала с фондом Карлова - вранье администрации города Клинцы. Точнее, информационная хитрость. Чиновница уволилась полгода назад.

Второе: оправдания, что это просто благотворительный фонд с размытыми целями (так, мол, у них на сайте написано), вранье особенно наглое. С сайта фонда под предлогом реконструкции оперативно выпилили устав фонда и свидетельство о регистрации фонда, где его наименование и цели должны быть указаны. Но компанию можно проверить по ИНН, и вот, пожалуйста:

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ТЯЖЕЛЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И НАХОДЯЩИМСЯ В ТЯЖЕЛОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ ИМЕНИ АНДРЕЯ КАРЛОВА

Третье: исходя из заявлений мэра города по итогам переговоров с фондом, за год должно было состояться несколько выездов детей в Турцию, включая специальную программу для инвалидов. Но состоялся только один - для блатных.

Евгений Ихлов:

Клинцёвская история забавна тем, что в ней почти скрыто за поднятым скандалом "мусорным облаком".

Глава 1. Фонд. Международный благотворительный фонд им. Андрея Карлова. Очень широкий и неопределённый круг деятельности. Попечительский Совет возглавляет ректор МГИМО, его зам. - зам. Лаврова Иванов [ "...И ещё тот референт, что из "органов" ]. Предположу, что сей Фонд (highly likely) - один из неофициальных мостов между Эрдоганом и Путиным.

Глава 2. Спонсоры. Ещё сын турецкоподанного [подданство Османской империи покупали в консульстве в Одессе те евреи, кто для получения права жительства и деловых поездок вне Черты не хотел креститься, потому что формальный переход в ислам позволял вести тот же образ жизни и тот же диетический режим: кашрут почти тождественен халялу] Остап-Ибрагим Бендер-бей понимал, что спонсоров надо трясти "на детей"...

Дальше мы можем только гадать, что поощрило турецких спонсоров давать "на российских <больных> детей" - просьба Эрдогана (такая изящная, но экономная форма виры за посла - всё таки не алмаз "Шах") или турецкие бизнесмены решили, что это будет экономней, чем для получения захода в регион наполнять губернаторский "бассейн", или что-то ещё...

Глава 3. Дети. Понятно, что на открытии улицы имени героя лучше иметь картинку полусотни бодрых, здоровых, уверенных, относительно умеющих себя вести в светском обществе детей, а не увечных или испуганных нищих, впервые попавших в мир, который для них - рай на земле...

Сама система (highly likely) возить в загранку чад местного начальства (администрация и силовики) под видом благотворительной помощи, добавляя для блезиру какое-то число "убогеньких" - старая и испытанная.

Только раньше мажоров добавляли к медалистам, отправляя в Артек или загранпоездки... Теперь никому не нужных медалистов в качестве декораций заменили калеками... Потому что не освоения космоса чаем, но токмо спасения души...

Дмитрий Колезев:

Почему фонд имени погибшего посла Андрея Карлова возил в Турцию детей чиновников именно из Клинцов Брянской области? Потому что оттуда предки Андрея Карлова. Например, его дедушка в 1950-е годы работал директором Клинцторга, папа пошел по дипломатической линии. То есть в принципе сам Андрей Карлов был точно таким же отпрыском чиновничьей семьи из Клинцов. Чего же удивляться, что его фонд отправляет на курорты подобных детей? В этом есть определенная логика.

Наталья Серкова:

На какие средства существует этот фонд? Вот в чем вопрос и вопрос немаловажный. Меня смутило слово- международный. Люди жертвуют малоимущим и инвалидам, детям (!), чтобы вдова невинно убиенного посла не бедствовала и с помпой открывала улицу имени супруга? Какое грязное и мутное дело, однако.

Кирилл Шулика:

Ну не хотите благотворительности Хаматовой, будет вам вот такая казенная...



