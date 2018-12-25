Число погибших при цунами в Индонезии возросло до 429

В Индонезии растет число жертв цунами в Зондском проливе: местные власти подтвердили гибель не менее 429 человек. Ранены около полутора тысяч, ещё более 150 числятся пропавшими без вести. Разрушены сотни жилых домов и гостиниц.

Стихийное бедствие произошло в ночь на воскресенье - в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра. Сейсмологи предполагают, что сильная волна могла возникнуть из-за извержения вулкана Анак-Кракатау.

В настоящее время идёт забор завалов, есть опасения, что число жертв увеличится, – спасатели ещё не добрались до всех пострадавших областей. Президент Индонезии посетил наиболее пострадавшие районы - провинций Лампунг и Бантен. По его словам, у властей не было возможности предупредить людей об угрозе.

Цунами в Зондском проливе произошло за несколько дней до годовщины трагедии 2004 года. Тогда 26 декабря в результате вызванного землетрясением гигантского цунами в ряде стран, включая Индонезию, погибли более 230 тысяч человек.