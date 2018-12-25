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ВС России выступил против необоснованного этапирования

Заключенный колонии

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В Верховном суде России назвали необоснованное этапирование заключённых запрещенным видом обращения. Об этом говорится в опубликованном во вторник постановлении.

Необоснованными в суде считают перемещения из одного учреждения в другое, не обусловленные "необходимостью совершения предусмотренных законом процессуальных действий" или обеспечением безопасности заключённого.

Верховный суд также считает, что изменение места заключения не может быть произвольным. Российские суды должны выяснять мотивы этапирования в определенное место лишения свободы, говорится в постановлении Пленума ВС.

  • Юристы и правозащитники неоднократно обращали внимание на то, что в России осуждённых зачастую необоснованно и подолгу перевозят из одного исправительного учреждения в другое.
  • Также отмечалось, что осуждённых увозят в регионы, расположенные далеко от места проживания. Это существенно усложняет посещение их родными и представителями защиты.

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