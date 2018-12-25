Рейтинги глав Крыма и Севастополя снизились на 31% и 45% соответственно

Рейтинги глав аннексированных Россией территорий – Крыма и Севастополя – снизились за полгода на 31% и 45% соответственно, сообщает РБК со ссылкой на результаты закрытого социологического опроса, проведённого по заказу Кремля.

Опрос, целью которого было показать динамику оценки деятельности губернаторов жителями регионов России, проводился в конце октября. Полученные результаты социологи сравнивали с результатами такого же опроса, проводившегося в апреле. В итоге наихудшую динамику оценки своей деятельности показал глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров: на фоне протестов против передачи ингушских земель Чечне он потерял 68% поддержки населения республики.

На втором месте по этому показателю – губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Его рейтинг за полгода снизился на 45%.

В пятёрку руководителей регионов с наихудшими показателями вошли глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, глава Крыма Сергей Аксёнов и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов – все они потеряли с апреля по октябрь свыше 30% поддержки населения.

Всего социологи зафиксировали снижение рейтингов у более чем тридцати губернаторов.

В пятёрку же руководителей регионов, работу которых жители стали оценивать выше, вошли Станислав Воскресенский (Ивановская область), Андрей Травников (Новосибирская область), Сергей Левченко (Иркутская область), Мурат Кумпилов (Адыгея) и Михаил Ведерников (Псковская область).

Социологи отмечают, что большинство из тех, кто улучшил свои показатели, только-только вступили в должности: например, Ведерников и Травников сделали это в сентябре, а Воскресенский – и вовсе в октябре, когда и проводился опрос.