Россия расширила санкции против Украины

"Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен", - сообщил в своём Твиттере премьер-министр России Дмитрий Медведев.

По его словам, он подписал соответствующее постановление "для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России".

В правительстве отметили, что расширение списка коснется более двухсот лиц и компаний.

Россия ввела санкции в отношении Украины в ноябре. Тогда в ограничительный список попали 322 физических лица и 68 юридических лиц. Для них предусмотрены блокировки безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на вывод капитала за пределы России.

Под санкциями, в частности, оказались министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, лидер "Батькивщины" и претендент на пост президента Украины Юлия Тимошенко, а также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

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