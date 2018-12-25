Власти Ирака сделали Рождество государственным праздником

Правительство Ирака объявило Рождество государственным праздником. Накануне страну посетил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин. В местной христианской общине выразили надежду, что этот визит станет предпосылкой для визита в Ирак Папы Римского Франциска.

В начале 1990-х годов в Ираке жили около полутора миллионов христиан. В прошлом году их насчитывалось чуть более 200 тысяч. Большинство населения Ирака исповедуют ислам. Христианские праздники на государственном уровне до настоящего момента не отмечались.

Христиане в большинстве случаев подвергаются гонениям со стороны террористической группировки "Исламское государство". Как отмечает христианская правозащитная организация "Open Doors", Ирак занимает восьмое место в списке стран, где христиане подвергаются гонениям.