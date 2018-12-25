Падение рынков и цен на нефть. Что происходит?

На фондовых рынках в Азии во вторник произошло падение вслед за обвалом котировок в США в понедельник.

В Японии индекс Nikkei 225 упал на 5 процентов, снижение – на фондовых биржах в Шанхае, Таиланде, Тайване.

Уолл-стрит пережила худшее в истории падение накануне рождественских каникул. Dow Jones потерял 2,9 процента, S&P 500 – 2,7.

Упали и цены на нефть. Марка Brent потеряла свыше 3 долларов, приблизившись к отметке 50 долларов за баррель. (С начала октября нефтяные цены снизились более чем на треть – из-за опасений, что мировая экономика замедляется.)

Падению рынков в США предшествовал твит президента Дональда Трампа с новым выпадом в адрес Федеральной резервной системы (Центрального банка США), которая продолжает повышать ключевую ставку рефинансирования – то есть цену кредита.

"Единственная проблема нашей экономики – ФРС, которая не чувствует рынки..." – написал Трамп.

Повышение ключевой ставки и удорожание кредита охлаждает экономику и обычно используется для предотвращения неконтролируемого роста инфляции (излишек денег в экономике приводит к росту цен на товары), перегрева экономики и появления кредитных "пузырей". Повышение ставки также ведет к укреплению национальной валюты и росту накоплений у населения, которому становится выгодней держать деньги на банковских счетах.

В США после жесточайшего кризиса 2008–2009 годов базовая ставка много лет оставалась на минимальном уровне, чтобы облегчить бизнесу доступ к кредитам. Последние годы, по мере выхода страны из кризиса ставка начала подниматься, и ФРС обещает продолжать эту политику и в будущем году, хотя, возможно, не столь агрессивно.

ФРС – независимый орган, который принимает решения исходя из своего понимания экономики, а не по указанию президента США.

Трамп утверждает, что ФРС своими действиями губит нынешний рекордный рост экономики США. ФРС считает, что экономика США находится в хорошем состоянии и повышения ставки ей не повредят. Темпы роста экономики США несколько замедлились в последнее время, хотя безработица остается на рекордно низком уровне, а инфляция относительно мала.

В замедлении темпов роста могли сыграть заметную роль торговые войны, которые ведет Дональд Трамп, прежде всего – с Китаем: это бьет по экспорту товаров из США.

Инвесторов нервирует также частичный "шатдаун" американского правительства и неясные политические перспективы на 2019 год.

Многие эксперты ожидают в будущем году замедления глобального экономического роста.

Комментарии экспертов

Кирилл Тремасов

BRENT упала вчера до $50.5. Это значит, что российская Urals стоит уже $48–49... Думаю, что это ещё не окончание движения вниз. Рубль и ОФЗ ждут серьёзные неприятности…

Константин Сонин

...Сложное положение у ФРС потому, что, хотя подчиняться политическому давлению неправильно – возможно, в данном случае есть повод притормозить с повышением. Рынки трясёт – то ли в ожидании очередной, после рекордно долгого периода роста, рецессии, то ли просто так (из-за "торговых войн" Трампа). Более мягкая денежная политика успокаивала бы.

Тут есть и дополнительная сложность. Конечно, при надвигающейся рецессии надо снижать ставку. Но! Если она не совсем близко, есть резон её повышать – как раз потому, что во время рецессии очень важно её снижать. А куда особенно снизишь, если она 2,5%?..

Как бы то ни было, небольшое смягчение, по сравнению с заявленным ранее курсом, происходит – сейчас ФРС не прогнозирует "три ступеньки вверх" в 2019-м, а обещает "следить за ситуацией".