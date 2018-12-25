В 2018 году продукты в России дорожали в 3,3 раза быстрее, чем в ЕС

По данным Федеральной службы госстатистики, в период с января по ноябрь 2018 года продукты в России дорожали в 3,3 раза быстрее, чем в Европейском союзе.

Рост цен на продовольствие за отчётный период составил 3,3%, в то время как в среднем по ЕС продукты подорожали на 1%.

Наибольший рост цен Росстат зафиксировал в ноябре – за этот месяц еда в магазинах подорожала сразу на 1,2%, в то время как в ЕС цены на неё даже снизились на 0,1%.

Больше всего в России подорожали мясо и мясопродукты, сахар, шоколад, молочные изделия, сыры и яйца.