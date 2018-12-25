Игорь Стрелков провёл у здания МИД пикет против "сдачи Южных Курил"

Бывший так называемый министр обороны самопровозглашённой "ДНР", руководитель отряда, захватившего в апреле 2014 года украинский город Славянск Игорь Стрелков (Гиркин) во вторник провёл одиночный пикет у здания МИД России в Москве против передачи южных Курильских островов Японии.
В течение часа Стрелков стоял у здания МИД с плакатом "Сдача Южных Курил = госизмена".
Пикет прошёл без происшествий. "Подавляющее большинство мимо проходящих - даже не обратили внимания на плакат" - написал Стрелков ВКонтакте. Свои действия он объяснил так: "Есть серьезная разница между "молчаливым соучастием" в предательстве и пусть каким-угодно безсильным, но всё-же четко выраженным протестом против него. Об этом следует помнить КАЖДОМУ, кто всерьез считает себя ГРАЖДАНИНОМ, а не безсловесным рептильно-травоядным быдлом, которое, действительно, наша государственно-олигархическая мафия совершенно вправе и далее унижать так, как ей только угодно" (орфография оригинала сохранена - РС).
Стрелков в последнее время неоднократно высказывался на тему Южных Курил, - после того, как президент России Владимир Путин заявил о готовности при обсуждении мирного договора с Японией вернуться к положениям Декларации 1956 года, которая предусматривает возможность передачи Японии двух островов. Он, в частности, заявлял, что намерен "драться" за Курилы и участвовать даже в несогласованных акциях протеста. Власти России он обвинил в подготовке госизмены.
Пикет Стрелкова вызвал неоднозначную - и зачастую ироничную - реакцию в соцсетях.
- Бывший полковник ФСБ Игорь Гиркин, использующий псевдоним "Игорь Иванович Стрелков", получил известность весной 2014 года. Возглавляемый им отряд, прибывший из России, захватил в апреле этого года города Славянск и Краматорск в Донецкой области Украины.
- Отряд Стрелкова удерживал Славянск до начала июля 2014 года, а затем отступил в Донецк. В бытность Стрелкова "министром обороны" сепаратистской "ДНР" 17 июля был сбит малайзийский "Боинг" над Донбассом. Стрелков всегда заявлял, что его подчинённые не сбивали "Боинг", а о том, кто именно его сбил, ему, по его словам, мешает говорить "воинская честь".
- Украина возлагает на Стрелкова ответственность за многочисленные военные преступления в Донбассе. Сам Стрелков в одном из интервью утверждал, что он был тем, кто "нажал на спусковой крючок войны".
- В августе 2014 года Стрелков покинул Донбасс - как он утверждает, к этому его вынудили российские военные, выдвинув уход Стрелкова в качестве условия своего участия в боях против украинских войск. Официальные власти России эти утверждения не комментировали.
- Впоследствии Стрелков создал движение "Новороссия" и "Комитет 25 января", которые позиционировались как "третья сила", противостоящая как президенту Владимиру Путину, которого он обвинял в "предательстве", так и либеральной российской оппозиции. Политические проекты Стрелкова вскоре развалились.
- В настоящее время Стрелков ведёт блоги ВКонтакте и на других площадках, большая часть записей в них посвящена критике Владимира Путина и его политики.
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