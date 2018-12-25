Игорь Стрелков провёл у здания МИД пикет против "сдачи Южных Курил"

Бывший так называемый министр обороны самопровозглашённой "ДНР", руководитель отряда, захватившего в апреле 2014 года украинский город Славянск Игорь Стрелков (Гиркин) во вторник провёл одиночный пикет у здания МИД России в Москве против передачи южных Курильских островов Японии.

В течение часа Стрелков стоял у здания МИД с плакатом "Сдача Южных Курил = госизмена".

Пикет прошёл без происшествий. "Подавляющее большинство мимо проходящих - даже не обратили внимания на плакат" - написал Стрелков ВКонтакте. Свои действия он объяснил так: "Есть серьезная разница между "молчаливым соучастием" в предательстве и пусть каким-угодно безсильным, но всё-же четко выраженным протестом против него. Об этом следует помнить КАЖДОМУ, кто всерьез считает себя ГРАЖДАНИНОМ, а не безсловесным рептильно-травоядным быдлом, которое, действительно, наша государственно-олигархическая мафия совершенно вправе и далее унижать так, как ей только угодно" (орфография оригинала сохранена - РС).

Стрелков в последнее время неоднократно высказывался на тему Южных Курил, - после того, как президент России Владимир Путин заявил о готовности при обсуждении мирного договора с Японией вернуться к положениям Декларации 1956 года, которая предусматривает возможность передачи Японии двух островов. Он, в частности, заявлял, что намерен "драться" за Курилы и участвовать даже в несогласованных акциях протеста. Власти России он обвинил в подготовке госизмены.

Пикет Стрелкова вызвал неоднозначную - и зачастую ироничную - реакцию в соцсетях.