Сбербанк ограничил доступ к счетам брату арестованного по делу "Сети"

Брат арестованного по делу сообщества "Сеть" Андрея Чернова Алексей получил сообщение от Сбербанка об ограничении доступа к счетам после того, как он оплатил отправку сообщения в следственный изолятор через сервис "ФСИН-письмо". Об этом он рассказал "Новой газете".

В сообщении, которое получил Алексей Чернов на телефон, указано, что ограничения на счета наложены на основании поступившей информации от Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). К сообщению была прикреплена ссылка на страницу сайта Сбербанка о том, что нужно знать о блокировании банковских карт на основании закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". При этом в списке ведомства есть только имя Андрея Чернова в связи с делом "Сети", а имени его брата нет.

Позже оператор в Сбербанке сказал Алексею Чернову, что счета не заблокированы, и он смог снять деньги в банкомате. Он планирует обратиться в банк для разъяснений, какие ограничения были наложены.

Осенью 2017 года в Пензе арестовали семерых антифа-активистов, в начале 2018 года в Петербурге были отправлены под стражу ещё двое. По версии следствия, антифашисты создали некую группу, целью которой якобы была "террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма". Несколько обвиняемых по делу "Сети" сообщили о пытках. Российские правоохранительные органы эту информацию отрицают. Правозащитники считают дело сфабрикованным.