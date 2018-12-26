Япония возобновит китобойный промысел в территориальных водах

Япония в 2019 году выйдет из Международной комиссии по промыслу китов и намерена возобновить китобойный промысел в территориальных водах с июля. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По словам представителя японского правительства, власти Японии приняли такое решение, так как у них имеются подтвержденные данные о достаточном количестве китов. Однако некоторые страны игнорируют их и не демонстрируют готовности к сближению позиций. При этом Токио хочет участвовать в работе международной комиссии в статусе наблюдателя, чтобы содействовать контролю за морскими ресурсами. За отмену запрета на китовый промысел в коммерческих целях японская делегация выступала еще в сентябре.

Мораторий на лов китов в коммерческих целях был введен более тридцати лет назад – в связи с серьезным сокращением популяции этих морских млекопитающих. Исключение делается лишь для коренных народов территорий, где исторически добывали китов, и для научных исследований. Япония обходит этот запрет, утверждая, что ведет промысел с научными целями.

Согласно правилам Международной комиссии по промыслу китов, официально Япония покинет её 30 июня, если о решении уведомит до 1 января.