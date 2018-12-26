"Настоящий русский барин". Отклики на расследование ФБК о сенаторе Клишасе

Член Совета Федерации Андрей Клишас, один из авторов недавнего законопроекта, в котором в том числе предлагается сажать на 15 суток за проявление неуважения к власти, стал героем последнего расследования ФБК, опубликованного 25 декабря. ​О его законодательной инициативе Навальный не забыл напомнить в заметке, посвященной расследованию:

Пару недель назад наш сегодняшний герой выступил так, что заметили вообще все — с интервалом по-моему в день он предложил изолировать российский интернет от глобального, а также штрафовать и сажать за проявление ЯВНОГО НЕУВАЖЕНИЯ к власти в интернете.

Закон, думаю, будет скоро принят. Окно возможности скоро захлопнется, откладывать нельзя. Давайте ни в чем себе не отказывать и проявлять столько явного неуважения, сколько он заслуживает.

Команда Навального нашла у Андрея Клишаса дачу в Швейцарии, три огромных дома в России, три квартиры общей площадью в 500 кв.м, автомобиль Maybach и, наконец, собачий питомник и коллекцию дорогих часов.

Алексей Навальный

Это очень просто и вы сами можете повторить.

Берем фотографии сенатора Клишаса. Того самого, который хочет вас сажать на 15 суток за "неуважение к власти". Главный путинский солдат в войне с интернетом.

Составляем список этих часов, потом смотрим швейцарских часовых компаний, чтобы понять, сколько они стоят.



Так вот, мы нашли семь наручных часов на общую стоимость 163 миллиона рублей.



Опечатки нет. Этот дяденька, являющийся госслужащим, реально потратил на наручные часы 163 миллиона рублей.

В Сети многие с удовольствием откликнулись на призыв Навального и воспользовались последней возможностью отозваться о Клишасе неуважительно.

​водка и мельдоний

Часы сенатора Клишаса за 163 миллиона рублей вызваны двумя мировыми войнами и западной русофобией.

Аркадий Кайданов

Я не люблю Навального, но сенатора Клишаса, выступившего с законопроектом о наказании за "явно выраженное неуважение к власти", я не люблю еще больше, потому как Навальный не поленился и по фотографиям часов на культяпке сенатора Клишаса подсчитал их общую стоимость.

АХТУНГ! 163 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ!

Конечно, сенатор сейчас скажет, что на его государственном запястье исключительно дешевые китайские подделки, но пошел он <к черту>!

Вот так явно я выражаю свое неуважение к власти в лице сенатора Клишаса.

И вообще, "почему я должен уважать бабушку, ведь она меня даже не родила!"

Божена Рынска

Это тот самый Клишас, который с помощь продавливания подленьких законов, защищает свое богачество. Читаем. Вот еще один член путинской ОПГ. Сначала помог присвоить Норникель, потом залез в Совет федерации, и там продавливает законы, помогающие скрывать свои темные делишки.

Александр Фельдман

Согласитесь, но 32 турбийона в спецсейфе - наверное, самое меньшее из зол, которое этот добрый господин причиняет моей Родине...

Кирилл Шулика

Часы на 163 миллиона рублей и псарня в Швейцарии... Биография борца с Интернетом сенатора Клишаса.

И вот это вот по новому закону сенатора Клишаса россияне будут должны уважать. В том числе и те, которые живут хуже его собак, и даже блох на этих собаках.

Остап Кармоди

К расследованию Навального про Клишаса с его часами за 163 миллиона: надо сказать, что по крайней мере в отдельных аспектах Россия очень успешно копирует позднюю Римскую империю, а именно доминат, когда император получил неограниченную власть.



Сенат при доминате утратил даже те небольшие остатки влияния, которые были у него при ранней римской империи, принципате, и превратился в чисто символический орган. Потерю влияния сенаторам компенсировали тем, что они получили фактически неограниченные возможности обогащения и смогли скопить просто неприличные по тогдашним меркам состояния.



Хотя и в других аспектах тоже похоже: чудовищная бюрократия, постоянные малоуспешные войны, потеря населением большей части гражданских прав...



Хорошо у них получается копировать Древний Рим, жалко только они начали не с Республики, а сразу с заката и падения.

Иван Рахметов

Если у какого-то чувака из Совета Федерации по фамилии Клишас, весь "бизнес" которого - работа в структуре по управлению федеральным имуществом в 90 ые, часы и правда стоят 163 миллиона рублей, то тогда ... тогда я делаю вывод о том, что попытки создания Путиным национальной элиты России полностью провалены.

Ибо получается, что "так принято" и даже "одобрено".

При этом Андрей Клишас – не просто элита, а элита либеральная.

Алексей Шабуров

Если верить Википедии, сенатор Клишас, про которого Навальный выпустил сегодня ролик, не только родился в Свердловске, но и учился три года на философском факультете УрГУ - с 1990 по 1993 годы.

Так что, теоретически, где-то рядом должны быть однокурсники и преподаватели, которые его помнят.

А на здании УрГУ можно вывесить соответствующую табличку. И аллею в честь него назвать. А то как-то стесняемся выдающегося земляка.

Сенатор ответил оппозиционеру, что его коллекция часов "еще намного больше": в специальном сейфе в его кабинете в Совете Федерации хранятся 32 турбийона, и все они куплены на честно заработанные деньги, с которых уплачены налоги, заявил Клишас РБК. Ту же линию защиты: "Ну да, высокопоставленный чиновник богат, но что с того?" – заняли и критики расследования, вместо того чтобы привычно обвинить Навального в отрабатывании политического заказа очередной "башни".

Акитилоп

Давно заметили, что Навальный очень талантлив в подсчете чужих денег. Новое расследование против своего одногруппника Клишаса растёт ногами из студенчества. Они получали дополнительное образование вместе, в 1993 году поступали и в 1998 выпустились. У него самого джип за три миллиона, съемная Квартира 150 квадратов, трешка в Марьино и мутные транзакции с Кипра на его ИП. Возможно Клишас чморил Навального в университете, вот он и решил вспомнить старые обиды :)

Дмитрий Колезев

Интересный ролик Навального про Клишаса. Интересно, что это даже не привычное расследование, а такой левый памфлет о том, что быть богатым — плохо, приватизация 1990-х была несправедливой и во всем виноват Чубайс (буквально). Юридические претензии к Клишасу не так уж велики (пользование незадекларированными участками земли и автомобилем). Но зато, глядите, у него много дорогих часов и три огромных дома.



Впрочем, конечно, это работает. Смотрю на Клишаса и ненавижу. Часы! Дома! «Майбах»! Вот сволочь. И почти верю, что при президенте Навальном в России все начнут жить справедливости, а вместо «Майбахов» сенаторы будут ездить на малолитражках.

Эль Мюрид

Навальный выпустил очередное расследование. Теперь про "сенатора" Клишаса - того самого, который иницирует законы о закрытии интернета и прочие крайне полезные начинания. Ничего необычного в расследовании нет и быть не могло - классическая биография ельцинско-путинской элиты. Бывший чиновник, сидевший на приватизации в РФФИ, после ухода с госслужбы переместился в управляющие структуры приватизированных под его руководством активов. В любой другой стране это стало бы основанием для расследования и судебного решения, в России Путина за подобные шалости полагается иммунитет и кресло в парламенте.

Абсолютно стандартная последовательность действий - воры вначале приватизируют собственность, затем - страну и государство. После чего принимают законы, легализующие украденное. Затем закрывают рты несогласным.

Расследования Навального уже давно утратили смысл - в воровской среде честных людей нет и быть не может по определению. В мафиозном государстве нет отдельно вора и отдельно чиновника - это один и тот же персонаж. Мафия становится мафией и перестает быть организованной преступностью, когда присваивает государственные институты. В России нет ни одного государственного института, не захваченного мафией, это идеальное в своей отвратительности государство выползшей из подворотен братвы. Что-либо менять в нём бессмысленно - оно всё является раковой опухолью на теле страны. Поэтому либо опухоль убьет ее, либо её вырежут и выбросят в таз с хирургическими отходами. Иных сценариев быть не может. Микстуры от рака не существует, лечение на последней стадии возможно только оперативным путем.

Уже поэтому расследования Навального перестали быть информативными. Еще одно - это как рассказывать о жизни еще одного конкретного таракана на кухне. Когда их там тысячи. Логика подсказывает, что пришло время обобщений, не вдаваясь в понятные частности и детали.

С другой стороны, то, что во власти "все такие", еще не значит, что их это оправдывает, пишет Илья Вайцман:

Нет, ну а что опять все так возбудились из-за часов, дворцов и угодий "сенатора" (прости господи) Клишаса? Вы что, не знали, что они там ВСЕ такие, поголовно, других нет? Знали прекрасно. Уже давно вполне очевидно, что искать в "коридорах власти" персонажей, не замазанных в том, что ласково называется "незаконное обогащение" просто бессмысленно. И совершенно логично, что "сенатор" (прости господи) Клишас кровно заинтересован в сокрытии информации о своей деятельности и успехах на этом поприще, отчего и мечтает отрубить интернет. Ну, а как еще? Только так...

Ну так и чего эмоционировать? Поставить галочку в списке напротив фамилии: "доказано". И все. Списочек-то никуда не денется, уверяю вас. Из интернета ничего удалить нельзя, даже если "басманный суд" прикажет.

Ни автомобиля Maybach, ни офшорных фирм, на которые зарегистрирован этот автомобиль и многочисленные квадратные метры жилья, сенатор на себя брать не стал. Не комментировал Клишас и ту часть расследования, которая касается источников его богатства; о ней дополнительно высказался единомышленник Навального ​Владимир Милов:

В дополнение к видео дня от Навального - несколько штрихов к портрету "сенатора" Клишаса.

Все свои деньги человек заработал на "Норильском никеле", который он помог Потанину украсть, работая в Российском фонде федерального имущества в середине 90-х. Что такое "Норильский никель"?

"Норильский никель" - это крупнейший источник загрязнения окружающей среды в Российской Федерации. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, сбросы сточных вод - по всем этим показателям Норильский комбинат является абсолютным чемпионом в стране.

Естественно, за все это варварское разрушение русской природы комбинат не платит. Ну платит что-то, но это копейки в сравнении с размерами наносимого ущерба - если бы "Норильский никель" платил за реальный ущерб окружающей среде сколько положено, он разорился бы.

Таким образом, все прибыли, которые "Норильский никель" зарабатывает, и из которых Клишас оттягивает себе бабло на всю свою роскошь - это украденные у нашей страны прибыли, заработанные за счет варварской эксплуатации природы без должной компенсации ущерба.

На эти украденные у всей страны средства Клишас покупает себе недвижимость не в Норильске (говорят - "гори в аду", но мне кажется, для Клишаса самым лучшим наказанием было бы отправить его на пожизненное проживание в Норильск в пределах километра от труб Норильского комбината без права покидать эту территорию), а в экологически чистой Швейцарии на берегу экологически чистого озера - где действуют жесткие экологические стандарты, а любое предприятие, избегающее разумных платежей за ущерб природе таким же образом, как "Норильский никель", было бы немедленно оштрафовано и, скорее всего, закрыто.

Грабит нас, хищнически эксплуатируя природу, а на награбленное покупает себе виллу в экологически чистом месте, где не то что недвижимость - поездка туда недоступна более 90% россиян.

И еще Клишас - сторонник зверских убийств животных, противник закона о защите прав животных, резко выступал против запрета живодерских притравочных станций и, наоборот, настаивал на их легализации. (Для чего вы думаете все эти прекрасные собаки-то у него - вовсе не для того чтобы с ними на веранде сидеть и поглаживать.) Даже нашист Бурматов, ныне глава думского комитета по экологии, охренел от наездов Клишаса на закон о защите прав животных.

Написанный Клишасом в соавторстве с другими сенаторами законопроект, который предлагает приравнять к хулиганству высказанное "в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации и органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации", критикует​ Екатерина Винокурова:

Во-первых, хочется довести до сенаторов и депутатов Госдумы информацию о наличии в УК РФ ряда статей, а именно ст. 329 УК РФ «Надругательство над государственным гербом РОФ или государственным флагом РФ», ст. 130 УК РФ «Оскорбление личности», ст. 152 ГК РФ «Защита чести. Достоинства и деловой репутации». Все эти статьи и так регулируют большую часть затронутых проблем, таким образом, сама по себе нынешняя новелла – это излишнее законотворчество.

Во-вторых, «информация, выражающая в неприличной форме явное неуважение», — это неконкретная расплывчатая формулировка, никак не определяемая иными законодательными актами. С какого момента форма перестает быть приличной? Что есть неуважение? Например, оценка работы Минфина или пенсионной реформы — это уже неуважение или еще оценочное суждение? Сводится ли неприличная форма только к матерным словам, или какого-нибудь министра еще можно будет назвать «подлецом»? Наконец, как разобраться, что является неуважением к обществу? Одна часть общества считает оскорбительной одни высказывания, другая – другие.

Ту часть законопроекта, в которой идет речь о "суверенном Рунете", считают невыполнимой – и ненужной – эксперты совета при правительстве, сообщает телеграм-канал РосКомСвобода:

По оценке экспертов рабочей группы «Связь и IT» при Правительстве РФ, только единовременные затраты могут достичь 25 млрд руб. на исследовательские и опытно-конструкторские работы, создание и ведение реестра точек обмена трафика, расширение штата подведомственных Роскомнадзору структур и проведение учений. Кроме того, потребуются компенсации операторам связи в случае нарушений работы сети, риск которых оценивается участниками отрасли как высокий, считают эксперты. Их следует предусмотреть в федеральном бюджете на уровне до 10% от объема рынка, то есть 134 млрд руб. в год, говорится в отзыве.



«Непонятно, в чем конкретно состоят угрозы. Ни законопроект, ни пояснительная записка не описывают ни сами угрозы, ни недостатки текущего законодательства», — говорится в документе.