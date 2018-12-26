В Приамурье проверяют информацию о заражении детей гепатитом С

Следователи в Амурской области выясняют обстоятельства, при которых пациенты, проходившие лечение в детской областной больнице, заразились гепатитом С. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение санитарно-эпидемиологических правил". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональный Следственный комитет.

Следователям предстоит выяснить, есть ли причинно-следственная связь между пребыванием детей в больнице и заражением гепатитом С, отметил собеседник агентства.

По информации депутата законодательного собрания региона Сергея Труша, гепатитом C заразились около 20 детей, в разное время проходивших лечение в гематологическом отделении детской областной больницы Амурской области. Информация о том, когда именно заразились дети с учетом длительного инкубационного периода, неизвестна. Многие дети ранее никак не были связаны друг с другом.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 71 миллион человек страдает хронической инфекцией, вызванной вирусом гепатита С. В России отсутствует полноценный федеральный регистр пациентов с гепатитом. Точных данных о заболевших нет. Государство обеспечивает лекарствами лишь небольшое количество пациентов.