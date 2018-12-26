Объем валюты на банковских счетах россиян достиг минимума за 10 лет

Объем иностранной валюты на банковских счетах россиян находится на исторически низком уровне – около 85 миллиардов долларов. Об этом заявил глава банка "Открытие", бывший министр финансов России Михаил Задорнов.

По мнению банкира, снижение объемов накоплений россиян в иностранной валюте может быть связано не только с прекратившимся падением рубля, но и с сообщениями о возможных новых санкциях со стороны США.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch сообщило об оттоке валютных депозитов со счетов в российских кредитных организациях в августе этого года. По данным аналитиков, только в Сбербанке он составил почти три миллиарда долларов. В октябре Reuters сообщало о новом резком сокращении объема средств на валютных счетах Сбербанка. За месяц вкладчики забрали валюту на сумму более 1 миллиарда долларов.

Осенью правительство России заявило, что работает над планом по отказу от доллара США. Свой план дедолларизации российской экономики представил и глава государственного банка ВТБ Андрей Костин. В числе альтернативных валют он назвал евро, юань и рубль.

Вопрос об отказе от доллара в России активно обсуждается в последнее время в связи с возможным ужесточением санкций США. В июле в Конгресс США был внесен документ, в котором предлагается ввести запрет на проведение операций в США для крупнейших российских банков, включая Сбербанк, что фактически означает запрет на использование доллара этими финансовыми организациями.