Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что расследование нарушений на выборах губернатора Приморского края в сентябре 2018 "замяли", сообщает "Интерфакс".

По мнению Памфиловой, нарушения происходили "за спиной приморского избиркома" и расследование необходимо было завершить до повторных выборов в Приморье. "Нужно понять, кто вынуждал людей это делать [совершать нарушения]. Организаторов надо найти", – подчеркнула глава ЦИК.

Нарушения на повторных выборах губернатора, на которые указало движение "Голос", даже в случае их подтверждения не могут повлиять на результаты голосования, считает Памфилова. "Поэтому сейчас говорить о прошедших выборах смысла нет, надо думать о будущем. Если появилась такая проблема, мы должны ее снять для того, чтобы это доверие не подрывалось", – отметила глава ЦИК.

По словам Памфиловой, проблема с комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) стала для Центризбиркома открытием. Она уточнила, что "Голос" передал ЦИК конкретный материал только по восьми участкам, а по остальным "только предположения".

Повторные выборы губернатора Приморья прошли 16 декабря. Их выиграл исполняющий обязанности главы региона Олег Кожемяко, набрав, по официальным данным, более 61 процента голосов. Независимые наблюдатели обратили внимание на то, что на некоторых участках во Владивостоке диапазон от 60% до 70% за кандидата Кожемяко практически отсутствует. Они назвали "чрезвычайно малой" вероятность реального распределения голосов таким образом. Новые выборы были назначены после того, как результаты прошедшего в сентябре голосования были отменены из-за многочисленных нарушений.

16 сентября, где Андрей Ищенко, будучи кандидатом от КПРФ, лидировал до завершения подсчета голосов. Позже его обошел единоросс Андрей Тарасенко с незначительным отрывом. 20 сентября комиссия отменила результаты второго тура выборов главы региона из-за фальсификаций.