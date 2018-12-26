Истинные лица Первого канала. Андреева не смотрит телевизор

Телеведущая Екатерина Андреева дала интервью Би-би-си, в котором, в частности, призналась, что она не смотрит телевизор: бережет свои нервные клетки. Мимо такого признания сетевые комментаторы пройти никак не могли.

​Методичка

"Я объясню, почему я не смотрю телевидение. Потому что уровень агрессии, который сейчас льется с экранов, опасен для здоровья. Я себя очень люблю, для того чтобы не давать разрушать свои нейроны, связи в мозге тем, кто агрессивен очень с экрана."



Никогда не догадаетесь, кто это говорит в интервью BBC.



Екатерина Андреева - ведущая программы "Время" с 20-летним стажем.

Константин Калачев

Известная телеведущая Екатерина Андреева рассказала, почему не смотрит телевизор. Вот так и люди, делающие массовую колбасу, сами её не едят.

Артур Тушин

Бонзы наркокартеля и пропагандкартеля по одному принципу - сами свое дерьмо не потребляют.

Сталингулаг

Бессменная ведущая новостей на Первом канале, Екатерина Андреева, в интервью сказала, что никогда не смотрит телевизор, потому что там зашкаливающий уровень агрессии, а ей жалко своих нейронных связей в мозгу. И дело тут не в том, что ей своих нейронов жалко, а на наши <плеватьчихать>, и поэтому она нас двадцать лет кормит страшными сказками о грядущем ядерном апокалипсисе, а просто это главное правило бывалого дилера - никогда не употребляй свой товар. Власть на всех уровнях неукоснительно следует этому принципу, подобно иезуитскому монаху свято хранит верность клятве - никогда, ни при каких обстоятельствах ни они, ни их дети не должны жить в условиях, создаваемых ими же самими в стране. Тут они временно работают, как будто приезжают на заработки на север, отбыли вахту и назад, домой, к детям в Лондон, к любовницам в Ниццу. Туда, где нет страны, которую они нам построили.

Кстати, слова "Дело в том, что я не смотрю телевизор" Андреева произнесла в ответ на просьбу прокомментировать шоу Артема Шейнина – телеведущего, которого сегодня бурно обсуждают в Сети после публикации нецензурного видеоролика с его участием.

​Анна Качкаева

Вот уже действительно нынче "Время показало"... И Андреева на Би-Би-Си (хотя интервью датировано ноябрем), и нетрезвый Шейнин на видео в сети. И все это на фоне миллиардного долга Первого ТТЦ "Останкино" (странно, что акционер не выдержал))). Как-то плотненько совпало перед праздничком-то!

Вадим Глазунов

Лицо Первого. И шеф-редактор Познера, кстати.

Юрий Богомолов

Время показало

Образ истинного патриота РФ

Право изливать агрессию с телеэкрана отстаивает в интервью радиостанции "Говорит Москва" другой коллега Андреевой, Дмитрий Киселев:

Если говорить об уровне агрессии на российском телевидении, то, как мне представляется, если она и есть, то это некий отражённый свет от уровня агрессии в отношении России в современном мире. И мы это видим везде – и в прессе, и в военных играх, и в провокациях. Не замечать этого было бы странно. Может быть, кому-то кажется, что мы замечаем слишком агрессивно. Но это не совсем точная интерпретация. Мы просто видим, что происходит вокруг России. Потому что Россия кому-то очень мешает, поддерживая ядерный баланс и призывая вести себя прилично и просто порядочно

Илья Варламов

Киселев ответил на слова Андреевой об агрессии на российском телевидении. Не поверите, но российские телеведущие в этом не виноваты! Виноват Запад))

Один из основных выводов, который многие сделали из интервью, – бывшая ведущая программы "Время" сознательно закрывает глаза на несоблюдение стандартов журналистской работы. По ее мнению, в новостях Первого канала информацию подают "взвешенно", не рассказать о каком-нибудь событии – совсем не то же самое, что соврать, и хотя с Навальным она кое в чем совпадает (например, в том, что считает необходимым бороться с коррупцией и ограничивать миграцию), повода рассказывать о нем в эфире она пока не видит.

​Борис Кирюхин

Прекрасный пример «Взвешенной подачи информации» - фотография су-27, сбивающего малайзийский Боинг.

Евгений Маслов

"Люди с другой точкой зрения могут выступать на «Дожде»" - замечательная ложь об информационном равноправии. Как будто эта транслирующая мутную информацию за большие деньги дамочка не знает, что аудитория "Дождя" и "Первого канала" соотносятся примерно как 1:300.

Иван Филиппов

по итогам интервью с Андреевой (как всегда у Олеси - великого) возникла дискуссия:

Вертится как ужиня на сковородке? Ужиха? Может быть ужесса?

Георгий Карчик

Андреева человек без возраста (как она так молодо выглядит???), оракул, колеблющийся с линией партии, 20 лет лицо "Времени". Такой срок позволяет ей небольшую фронду и свысока оценивать новых истеричек-пропагандистов на тв.

Когда к власти придет Навальный, я не удивлюсь, если она продолжит вести программу.

В защиту Екатерины Андреевой пишут, что она не более чем зачитывала новости в эфире, но этот аргумент опровергают ее собственные ответы на вопросы Би-би-си, в которых она отстаивает право государства на цензуру и манипулирование новостной повесткой.

Роман Сахаров

Читать и перечитывать интервью с убежденной пропагандисткой. Конечно, ведущий новостей может не быть журналистом - раньше так вообще дикторы новости читали, вот и тут героиня вспоминает знаменитых советских дикторов как своих предшественников. Но быть настолько неосведомлённой о стандартах журналистики? Умолчание, оказывается, допустимо, потому что это не ложь. А государственное телевидение может и должно отстаивать государственные интересы, но это не пропаганда... Да уж. Подозреваю, что и журналисты «Первого» мыслят так же, хотя для них это совсем позорно.

Кроме своих взглядов на журналистскую профессию, телеведущая поделилась и занятными подробностями своей биографии: например, читатели узнали, что в детстве она мечтала быть "силовиком", а дома у нее хранится портрет Сталина – но не потому, что она сталинистка.

Е.А.: [...] У меня не только его портрет, а очень много артефактов разных исторических личностей, потому что я изучаю через вещи, в том числе могу настраиваться на вибрации этих людей. У меня есть портрет Черчилля, марка Черчилля, веер Марии-Антуанетты, есть кое-какие вещи Наполеона, есть вещи того же Сталина…

Би-би-си: Какие вещи?

Е.А.: Сталина? У меня есть вилка, которой он ел, есть его личный маленький семитомник речей, которые были всем представлены на "съезде победителей" - те люди, которые потом попали в страшное горнило 37 года, его личное издание. И подарил мне это один священник. Зная мою тягу к таким артефактам. Поэтому я никогда не принимала и не принимаю никакие обвинения. Сказать, что я сталинистка - упаси боже.

Иван Поликаров

Вот он секрет вечной красоты и мудрости Екатерины Андреевой!

"Би-би-си: Какие вещи?

Е.А.: Сталина? У меня есть вилка, которой он ел"

Поразил читателей и инстаграм Андреевой, который, по ее собственным словам, "взорвал мозг" ее знакомому генералу МЧС – особенно фото в арендованном частном самолетике, полет на котором, по ее словам, обошелся ей с мужем дешевле, чем билет "Аэрофлота" на тот же маршрут.