Активистку Шахназ Шитик избили в отделе полиции Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге оппозиционную активистку Шахназ Шитик избили в отделе полиции.

Врачи диагностировали у неё ушиб позвоночника и наложили лангет от запястья до предплечья. Первыми об этом сообщили координатор правозащитной организации "Русь сидящая" Динар Идрисов и депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский, которые навестили активистку в полиции.

Во вторник вечером Шахназ Шитик задержали в офисе партии "Яблоко". Там проходила встреча обманутых дольщиков с лидером инициативы "Бездомный дольщик" Александром Головко, которого питерские оппозиционеры считают провокатором. Он и вызвал полицию из-за словесного конфликта с Шитик.

Приехавшие в офис полицейские задержали активистку, сорвав с неё верхнюю одежду и повредив руку, после чего доставили в 78-й отдел полиции. Там, по словам Идрисова и Вишневского, Шитик избили пятеро полицейских.

Позже активистка, которую на несколько часов доставили в больницу, опознала среди избивавших её инспекторов Руслана Сентемова и Дениса Воронова. По свидетельству Идрисова, полицейские травмировали Шитик не только физически, но и психологически, "залезая ей буквально в трусы". Он утверждает, что в устной беседе с ним начальник 78-го отдела полиции подполковник Котовец согласился с неправомерными действиями полицейских в отношении активистки.

Депутат Вишневский, в свою очередь, утверждает, что в отделе полиции есть видеозапись издевательств над Шитик, которую он видел лично.

В итоге Шитик продержали в отделе восемь часов без предъявления обвинений, после чего составили протокол о мелком хулиганстве.

В сентябре на митинге против пенсионной реформы в Санкт-Петербурге Шахназ Шитик получила от сотрудников ОМОН травму грудной клетки, а неизвестный распылил ей в лицо газовый баллон. Динар Идрисов считает, что правоохранители выслеживали Шитик на митинге - кроме неё на мероприятии почти никого не пытались задержать. За эту акцию активистку арестовали на 20 суток.