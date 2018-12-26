Сотрудники Центра "Э" угрожают студентке академии имени Гнесиных

Участница "Бессрочного протеста" Софья Кардаш утверждает, что к ней в Российскую академию музыки имени Гнесиных, студенткой которой она является, пришли двое сотрудников Центра по противодействию экстремизму и угрожали завести на неё уголовные дела.

По словам Кардаш, которая учится на кафедре виолончели, в понедельник ей позвонил проректор академии по административно-хозяйственной работе Виктор Киселев и попросил зайти в его кабинет. Там студентку уже ждали двое людей в штатском, один из которых представился сотрудником полиции Олегом Кузнецовым. При этом пришедшие так и не показали Софье никаких документов. Проректор, в свою очередь, посоветовал ей "не бояться этих людей" и сказал, что "с ними лучше сотрудничать".

Далее мужчина, представившийся Кузнецовым, положил на стол жёлтую папку и заявил, что в ней собраны материалы на Кардаш, которых "хватит на несколько дел". Он пригрозил ей штрафом в 300 тысяч рублей, который её "мама оплатить не сможет".

Кроме того, из разговора стало ясно, что мужчины давно следят за студенткой – они перечислили, "когда она была в кафе, где перебежала через дорогу, зачем обращалась к врачу". Во время беседы сотрудники задавали ей вопросы про участников "Бессрочного протеста", про их планы, а также требовали, чтобы она не ходила на протестные акции. По словам Кардаш, её ответы были обтекаемыми.

В конце встречи представившийся Олегом Кузнецовым настоял на том, чтобы студентка оставила свой номер телефона, и предложил ей встретиться "в менее официальной обстановке" – в ресторане. Он сказал, что если Кардаш придёт на встречу, то они "забудут о папке". Вместе с тем он запретил девушке рассказывать кому бы то ни было о состоявшемся разговоре.

Движение "Бессрочный протест" образовалось после массовой акции против пенсионной реформы 9 сентября, организованной штабом Алексея Навального. Активисты по всей России устраивают уличные акции протеста, за что регулярно преследуются правоохранительными органами.