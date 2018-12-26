ФИФА расследует участие российских футбольных клубов в крымском турнире

Международная федерация футбола (ФИФА) направила запрос в Российский футбольный союз (РФС) по поводу выступления саратовского "Сокола" и махачкалинского "Анжи-2" в Кубке Крымского футбольного союза в 2017 году. Об этом сообщает "Коммерсант".

По информации СМИ, в ФИФА считают, что участие российских клубов было согласовано РФС. За это федерация футбола может наложить санкции на Российский футбольный союз. В РФС заявили, что разбираются в сложившейся ситуации. "Команды проводили тренировочный сбор и ни в каком официальном соревновании под какой-либо эгидой не участвовали", – заявил исполняющий обязанности директора РФС Сергей Прядкин.

После аннексии Крыма Россией исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил футбольным клубам полуострова выступать в соревнованиях, организованных Российским футбольным союзом. В чемпионате Украины, где крымские клубы выступали до марта 2014 года, они теперь также не участвуют.

Крымский футбольный союз имеет специальный статус УЕФА с июня 2015 года.