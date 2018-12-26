В клинике, предлагавшей "женское обрезание", нашли нарушения

Росздравнадзор выявил грубые нарушения в московском медицинском центре "Бест клиник", где, согласно сообщениям СМИ, проводили "женское обрезание". Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Проверка выяснила, что клиника, действительно, предлагала услугу клитероэктомии для девочек 5-12 лет, в том числе по религиозным и ритуальным мотивам. Это является грубейшим нарушением российского законодательства, говорится в сообщении.

Помимо прочего в "Бест клиник" без лицензий делали аборты и пластические операции. Пластической хирургией занимался акушер-гинеколог без необходимой квалификации.

Росздравнадзор предписал клинике устранить нарушения. Материалы проверки передали в Следственный комитет.

О том, что в "Бест клиник" предлагают делать "женское обрезание", в ноябре сообщило издание "Медуза". После публикации с сайта учреждения исчезли упоминания операции. В медцентре завили, что операцию проводят только по показаниям врача.

Как заявляет "Медуза", российским СМИ, процитировавшим расследование издания, клиника разослала предложение о досудебном соглашении при условии удаления материалов о женском обрезании.