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Следственный комитет проверит оправдательные приговоры в Москве

Следственный комитет России пересмотрит московские уголовные дела, по которым суды вынесли оправдательные приговоры. Соответствующее распоряжение сделал глава ведомства Александр Бастрыкин. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Уточняется, что проверка коснется и приговоров, вынесенных судом присяжных заседателей.

Проверка инициирована в связи с оценкой следствия, высказанной со стороны судейского сообщества, говорится в сообщении. На основании проверки, в частности, будет дана оценка работе и профессионализму следователей.

По данным Верховного суда, в 2017 году в России доля оправдательных приговоров в делах, дошедших до суда, составила менее одного процента.

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