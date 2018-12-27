Запущенные с космодрома Восточный спутники начали работу

Два российских спутника дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций "Канопус-В", выведенные на орбиту ракетой-носителем "Союз-2.1а", начали работу. "Солнечные батареи раскрыты. Параметры телеметрии в допуске", — написал в твиттере глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.



Ракета-носитель с российскими спутниками и иностранными космическими аппаратами была запущена в четверг рано утром с космодрома Восточный.

Это — последний из 17 пусков по российской космической программе в 2018 году и четвертый с нового космодрома Восточный за его историю.

Ракета-носитель "Союз 2.1а" заменит "Союз-ФГ" после аварии 11 октября. Тогда при запуске с космодрома Байконур ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем произошла нештатная ситуация, вследствие которой экипажу пришлось совершить аварийную посадку.

Тогда же вместе с космическим кораблем разбились и новогодние подарки для российского космонавта Олега Кононенко, который сейчас работает на Международной космической станции вместе с американкой Энн Макклейн и Давидом Сен-Жаком из Канады. Они уже получили подарки.