МВД РФ хочет ввести бессрочный вид на жительство для иностранцев

Министерство внутренних дел России предлагает ввести бессрочный вид на жительство для иностранцев и отказаться от необходимости продлевать его каждые пять лет. Уведомление о начале разработки соответствующего законопроекта размещено на Едином федеральном портале нормативных правовых актов.

В ведомстве считают, что такой подход упростит механизм постоянного проживания в России. Однако при этомон "предполагает пересмотр отношений в сфере налогообложения и сборов", говорится в документе.

Общественное обсуждение законопроекта будет идти до 9 января 2019 года. Предполагаемое время вступления законопроекта в силу — сентябрь 2019 года.

В настоящее время стандартный вид на жительство выдается сроком на пять лет, его можно продлить неограниченное число раз. До получения вида на жительство необходимо прожить в России не меньше года.