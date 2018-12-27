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МВД РФ хочет ввести бессрочный вид на жительство для иностранцев

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев

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Министерство внутренних дел России предлагает ввести бессрочный вид на жительство для иностранцев и отказаться от необходимости продлевать его каждые пять лет. Уведомление о начале разработки соответствующего законопроекта размещено на Едином федеральном портале нормативных правовых актов.

В ведомстве считают, что такой подход упростит механизм постоянного проживания в России. Однако при этомон "предполагает пересмотр отношений в сфере налогообложения и сборов", говорится в документе.

Общественное обсуждение законопроекта будет идти до 9 января 2019 года. Предполагаемое время вступления законопроекта в силу — сентябрь 2019 года.

В настоящее время стандартный вид на жительство выдается сроком на пять лет, его можно продлить неограниченное число раз. До получения вида на жительство необходимо прожить в России не меньше года.

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