Опрос социологов: россияне одобряют деятельность армии и РПЦ

Армия, Русская православная церковь и правоохранительные органы возглавляют рейтинг самых положительно оцениваемых россиянами общественных институтов. Об этом свидетельствуют данные декабрьского опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Наиболее высоко жители России оценили деятельность армии (86 процентов поддержали, 6 процентов высказались против). Действия Русской православной церкви одобряют почти 69 процентов респондентов. "Против" высказались 16 процентов. Работу правоохранительных органов положительно оценивают 57 процентов россиян, отрицательно – 27 процентов.

С 2014 года доля тех, кто одобряет деятельность российской армии, выросла на 17 процентов, а РПЦ — 4 процента. Доля поддерживающих правоохранительные органы также увеличилась на 8 процентных пункта.

Рейтинг неодобрения россиян возглавляет оппозиция. 41 процент опрошенных настроен по отношению к ней негативно, поддерживает её 30 процентов. Помимо этого наибольшее недоверие у жителей страны вызывает судебная система и политические партии, против их действий выступило 37 процентов респондентов. Почти половина россиян не одобряет происходящее в Государственной думе, а поддерживают её деятельность лишь треть опрошенных.