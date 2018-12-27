Трамп в Ираке защищал решение о выводе войск из Сирии

Президент США Дональд Трамп во время неожиданной поездки в Ирак, выступая перед американскими военными, выступил в защиту своего решения о выводе войск из Сирии.

Официально речь Трампа не опубликована, её пересказывают журналисты. Как утверждается, президент сказал военнослужащим на базе аль-Асад на западе Ирака, что у него нет планов вывести американские войска из этой страны. В то же время, Трамп выразил убеждение в правильности своего решения уйти из соседней Сирии - хотя, по его словам, генералы и просили у него разрешения продлить миссию. "Я сказал "нет"" - передаёт слова президента США газета The Guardian - "у вас было достаточно времени. И мы действительно вышибли их оттуда" - сказал Трамп, имея в виду террористическую группировку "Исламское государство". Президент также выступил в защиту внешней политики своей администрации, заявив, что она вернула США уважение в мире: "Мы больше не неудачники!" - провозгласил Трамп.

Решение Трампа о завершении миссии в Сирии вызвало резкую критику в Конгрессе, из-за несогласия с ним подал в отставку министр обороны Джеймс Мэттис. Президент, однако, заявил военным, что США не должны быть "мировым жандармом", и в их интересах - передавать ответственность за конфликты в отдалённых странах союзникам. По отношению к Сирии он упомянул о том, что президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал разгромить остатки группировки "ИГ".

При этом курдские вооружённые формирования, которым оказывала поддержку в Сирии международная коалиция во главе с США, опасаются, что удар Турции придётся именно по ним.

Трамп посетил американских военных в Ираке впервые за почти два года своего президентства. Он вместе с супругой Меланией провёл на базе более трёх часов, поздравляя военных с Рождеством.

Перелёт из США в Ирак длился более 11 часов и проходил при повышенных мерах безопасности - Трамп описал журналистам, что в самолёте были погашены все огни, закрыты шторки иллюминаторов. Президент признался, что испытывал опасения - как сказал Трамп, не за себя лично, а за свою жену и за "институт президентства".

Ожидалось, что Трамп проведёт рождественские каникулы во Флориде, однако он пересмотрел свои планы в связи с разногласиями по вопросу о бюджете в Конгрессе, вызвавшими частичное прекращение финансирования федерального правительства.