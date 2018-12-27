Дерипаску лишили права бесплатно ездить на автобусе в Саяногорске

Российский миллиардер Олег Дерипаска лишился возможности бесплатно ездить на автобусах в Саяногорске, республика Хакасия. Это произошло из-за того, что городской совет депутатов отменил некоторые льготы для почетных граждан. Такого звания Дерипаску удостоили еще в 2000 году, когда он возглавлял компанию "Русский алюминий".

В администрации Саяногорска пояснили, что органы местного самоуправления, в бюджетах которых доля федеральных дотаций превышает двадцать процентов, не имеют права на расходы, не связанные с исполнением муниципальных полномочий.

Административный центр Хакасии войдет в число городов, на которые распространяется это правило, с 2019 года, заявил "Интерфаксу" заместитель главы Саяногорска Сергей Борисов. При этом он подчеркнул, что решение "вынужденное", а власти не стремились ущемить интересы почетных граждан. В число привилегий последних, помимо бесплатного проезда, входило освобождение от платы за жилищно-коммунальные услуги в пределах социальной нормы.