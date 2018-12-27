МВД предложило строже наказывать за подделку документов на выборах

Министерство внутренних дел России предложило перевести в разряд тяжких преступлений фальсификации избирательных документов. Для этого в соответствующую статью уголовного кодекса хотят ввести дополнительную квалификацию – "предварительный групповой сговор".
О новой законодательной инициативе рассказала глава Центризбиркома Элла Памфилова. Самой ей предложение, выдвинутое представителями МВД на заседании рабочей группы, не очень нравится, пишут "Ведомости".
Памфилова предлагает подумать об изменении принципа набора членов участковых избирательных комиссий. Глава ЦИК, в частности, считает, что с учителей, работающих в УИКах, можно снять эту нагрузку.
- Накануне Элла Памфилова заявила, что расследование нарушений на выборах губернатора Приморского края в сентябре 2018 года "замяли".
- При этом глава ЦИК считает, что нарушения на повторных выборахгубернатора, на которые указало движение "Голос", даже в случае их подтверждения не могут повлиять на результаты голосования.
- Ужесточить наказание за нарушения на выборах еще в 2017 году предлагало движение за права избирателей "Голос". Там заявили о необходимости увеличить штрафы для представителей избиркомов и отметили, что тем зачастую назначают минимальные суммы взыскания.
- Сейчас 142-я статья Уголовного кодекса о фальсификации избирательных документов предусматривает штрафы от ста до трехсот тысяч рублей или до четырех лет лишения свободы.
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