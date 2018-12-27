МВД предложило строже наказывать за подделку документов на выборах

Министерство внутренних дел России предложило перевести в разряд тяжких преступлений фальсификации избирательных документов. Для этого в соответствующую статью уголовного кодекса хотят ввести дополнительную квалификацию – "предварительный групповой сговор".

О новой законодательной инициативе рассказала глава Центризбиркома Элла Памфилова. Самой ей предложение, выдвинутое представителями МВД на заседании рабочей группы, не очень нравится, пишут "Ведомости".

Памфилова предлагает подумать об изменении принципа набора членов участковых избирательных комиссий. Глава ЦИК, в частности, считает, что с учителей, работающих в УИКах, можно снять эту нагрузку.