"Откуда они взяли, что я собираюсь его убить?" Интервью Золотова о Навальном

"Комсомольская правда" опубликовала интервью с главой Росгвардии. В нем Виктор Золотов продолжил спор с Алексеем Навальным.

Ответ "субъекту"

За все шестиминутное видео глава Росгвардии только один раз обратился к оппозиционеру по фамилии, в остальное время он называет его "субъектом". Сначала Золотов объясняет, почему вызвал Навального на дуэль: "Он бегал по магазинам и овощным развалам, доставал мои фотографии и говорил – вот он, кто вас объедает, он – вор. Ну как нормальный человек к этому отнесется? Естественно, моим первым желанием было дать этому клеветнику пощечину… Откуда они взяли, что я собираюсь его убить?". На сами обвинения о нарушениях Росгвардии при госзакупках, что и стало причиной конфликта, Виктор Золотов не ответил.

Комментируя информацию о своем имуществе (по данным ФБК, семье Золотова принадлежит недвижимость на общую сумму в три с половиной миллиарда рублей – прим.), глава Росгвардии заявил, что Навальный завысил его стоимость. Он также опроверг, что ему принадлежит дача советского партийного деятеля Анастаса Микояна: "Моя дача к даче Микояна не имеет никакого значения. Та дача, о которой он [Навальный] говорит, находится совершенно в другом месте. На той даче действительно проживали и Дзержинский, и Орджоникидзе, и Ворошилов, и Микоян. Но еще раз повторю, та дача находится совершенно в другом месте".

Подводя итог в заочном споре с Навальным, Золотов заявил: "Я горжусь службой под руководством человека, который вновь сделал нашу страну могучей и великой. И я сделаю все для того, чтобы определенные индивидуумы не ввергли ее назад девяностые годы". Сам Навальный назвал интервью с Золотовым "классным", но других комментариев не дал.

Внук в Англии

Глава Росгвардии также впервые прокомментировал информацию о том, что его внук учится в Англии. Об этом ранее рассказал Навальный. Золотов подтвердил эти сведения: "У меня, действительно, внук учится в Англии. Хочу сказать, он учится на отлично, я им горжусь. А учебу его оплачивает отец. Через три года он вернется, и я уверен, что будет хорошим экономистом".

Алексей Навальный обвиняет Виктора Золотова в коррупции. В августе основанный оппозиционером Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором утверждается, что товары для Росгвардии закупаются по троекратно завышенным ценам, а сам Золотов якобы украл миллиарды рублей.​

В сентябре начальник Росгвардии вызвал оппозиционера, находившегося в тот момент под арестом, на "дуэль", пообещав сделать из него "отбивную". После освобождения Навальный в свою очередь предложил Золотову теледебаты, но тот отказался, заявив, что приглашал главу ФБК "на другое". Позднее Золотов подал к Навальному иск о защите чести и достоинства, однако суд до января оставил без движения из-за нарушений в оформлении документов.